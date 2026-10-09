Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης αποκάλυψε ότι η πλευρά της Άννας Βίσση ζήτησε πρόσφατα συνεργασία μαζί του για νέα τραγούδια.

Η προσέγγιση έγινε από τη δισκογραφική εταιρεία της ερμηνεύτριας, παρόλο που το στενό περιβάλλον της δηλώνει ότι δεν προγραμματίζει άμεση δισκογραφική δουλειά.

Παρόμοια πρόταση για συνεργασία δέχτηκε και η στιχουργός Ελένη Γιαννατσούλια από τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας.

Ο Νίκος Μαστοράκης και ο Γιάννης Κουτράκης τοποθετήθηκαν δημόσια για την επαγγελματική σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του στιχουργού Νίκου Γρίτση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, μετά το οριστικό, όπως όλα δείχνουν, επαγγελματικό της διαζύγιο με τον Νίκο Καρβέλα, την ίδια στιγμή που το στενό περιβάλλον της δήλωνε κατηγορηματικά ότι δεν σκοπεύει να μπει στο στούντιο στο άμεσο μέλλον, ούτε να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι στο προσεχές διάστημα.

«Πρόσφατα μου έχει ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν γίνει όλο αυτό, πριν από 3-4 ημέρες» είπε ο Νίκος Γρίτσης, ξεκαθαρίζοντας έτσι ότι η κίνηση αυτή έγινε μετά τη σύγκρουσή της με τον Νίκο Καρβέλα και τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η προσέγγιση στον γνωστό στιχουργό έγινε από άνθρωπο που εργάζεται στη νέα δισκογραφική εταιρεία της Άννας Βίσση, Vission Music και όχι από την ίδια την ερμηνεύτρια. «Φυσικά ήταν κάτι που γνώριζε η ίδια, δεν θα γινόταν μια τέτοια κίνηση χωρίς τη συναίνεσή της» τονίζεται. «Είναι μέρος της δουλειάς των ανθρώπων που εργάζονται σε δισκογραφικές, να συγκεντρώνουν demos ή σκέτους στίχους. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση ή κατεύθυνση από την Άννα».

Η Ελένη Γιαννατσούλια δεν έχει συνεργαστεί με την Άννα Βίσση, έχει όμως γράψει τους στίχους σε τραγούδια του Φοίβου και της Δέσποινας Βανδή.

Εκτός από τον Νίκο Γρίτση, ανάλογη προσέγγιση έγινε και στη γνωστή στιχουργό, Ελένη Γιαννατσούλια, η οποία έχει υπογράφει πολλές πολλές μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, όπως το «Ώρες μικρές» που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το «Για κάποιο λόγο» του Νίκου Οικονομόπουλου, το «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου, τα «Αδιάβαστα μηνύματα» του Αντώνη Ρέμου και το «Προς το παρόν» του Γιώργου Σαμπάνη.

Νίκος Μαστοράκης: «Δεν είναι Καρβέλας εναντίον Βίσση, είναι Καρβέλας εναντίον Κούστα»

Σε ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής, ο Νίκος Μαστοράκης αναφέρθηκε στην πρώτη τηλεοπτική του συνάντηση με την Άννα Βίσση, τονίζοντας ότι υπήρχαν άνθρωποι που τον είχαν προειδοποιήσει ότι ο Νίκος Καρβέλας θα του προκαλούσε πολλά εμπόδια από το πάθος» του για τη μοναδική του μούσα, κάτι που, ευτυχώς για όλους δεν συνέβη όμως ποτέ.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και παραγωγός θεωρεί ότι το πραγματικό θέμα του δημιουργού είναι η απώλεια αποκλειστικού ελέγχου που έχει πλέον στο καλλιτεχνικό έργο της Άννας Βίσση, τονίζοντας ότι τα δικαστήρια δεν θα έπρεπε να τον δικαιώσουν σε περίπτωση που δεν της επιτρέψει να ερμηνεύει ζωντανά τα τραγούδια που της έχει γράψει.

Γιάννης Κουτράκης: «Όχι κύριοι, τη Βίσση την έφτιαξε η Άννα»

Από τις εκατοντάδες δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη, στενού συνεργάτη της Νάνας Μούσχουρη και πρώην μάνατζερ του Χρήστου Μάστορα, της Έλενας Παπαρίζου και της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Στο κείμενό του, ο γνωστός μάνατζερ αναφέρεται στη συγκινητική στιγμή που η Άννα Βίσση ερμήνευσε το «Δώδεκα» στο ΟΑΚΑ, χωρίς να γνωρίζει κανείς τότε την ψυχολογική πίεση που είχε δεχτεί τα προηγούμενα 24ωρα: «Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια , μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της».