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Η ηθοποιός απάντησε ότι προτιμά να μην ασχολείται με τις ζωές των άλλων, υπογραμμίζοντας πως την απασχολούν περισσότερο σοβαρά κοινωνικά ζητήματα.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Γιώργος Λιάγκας υπερασπίστηκε την επιλογή του, δηλώνοντας ότι η ηθοποιός είχε εκφράσει η ίδια την επιθυμία να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

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Το πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Λιάγκας είχε καλεσμένη την Κατερίνα Διδασκάλου στην εκπομπή «Το Πρωινό». Λίγο πριν από το τέλος της κουβέντας του ο παρουσιαστής ρώτησε την ηθοποιό τη γνώμη της για την κόντρα της ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα με αφορμή τη συνεργασία που είχε μαζί του πριν από αρκετά χρόνια στην παράσταση Μάλα.

«Τότε, τους είχες ζήσει, το περίμενες ότι θα έφταναν σε τσακωμό που αφορά όλη την Ελλάδα;» ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας: «Eγώ το άκουσα τώρα σε σένα περιμένοντας να μπω. Άκουσε να δεις. Η μάνα μου μου είπε κάτι πολύ σημαντικό “σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων, εκτός αν είναι να βοηθήσεις“» ήταν η αρχή μιας αφοπλιστικής απάντησης που έκανε τον γύρο των social media.

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«Γιώργο, αυτό είναι μια τεράστια ευχή. Έχει γίνει πράξη και χαίρομαι που έχει γίνει πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ, προς Θεού. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, που οι γυναίκες δεν τολμάνε να ξεμυτίσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο. Λυπήθηκα που το άκουσα, φυσικά. Εύχομαι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί καταρχάς είμαστε συνάνθρωποι. Αλλά πραγματικά σου λέω, σε πράγματα που δεν μπορώ να βοηθήσω δεν μπορώ να κάθομαι να ασχολούμαι και να κουτσομπολεύω με λίγα λόγια» είπε η Κατερίνα Διδασκάλου φέρνοντας σε εμφανή αμηχανία τον παρουσιαστή.

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Γιώργος Λιάγκας: «’Εχω εκνευριστεί πραγματικά»

Μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την ερώτηση που έθεσε στην Κατερίνα Διδασκάλου, ο Γιώργος Λιάγκας βρήκε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του: «Έχω εκνευριστεί πραγματικά. Την αγαπώ, την εκτιμώ, πάω στα θέατρά της, έρχεται εδώ με χαρά κάθε χρόνο δύο φορές. Στο διάλειμμα λοιπόν, μόνη της η Διδασκάλου λέει στην Αρώνη (σ.σ υπεύθυνη καλεσμένων), “εγώ έχω άποψη για το θέμα Βίσση- Καρβέλα γιατί δούλευα μαζί τους στο “Μάλα’. Εγώ δεν θα τη ρώταγα. Μου έρχεται λοιπόν η πληροφορία, τη ρωτάω, πολύ ωραία απάντησε ότι είναι πιο ωραίο να μιλάμε για το Αφγανιστάν. Μια χαρά».

«Δεν τη ρώτησα εγώ από το μυαλό μου. Μόνη της την έδωσε την πληροφορία. Μόνη της. Και ήθελε να ερωτηθεί γι’ αυτό το θέμα για να πει ότι είναι πιο σημαντικό να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Ξαφνικά “πάλι ο κακός ο Λιάγκας, που έφερε μια γυναίκα σε δύσκολη θέση”. Σε καμία δύσκολη θέση. Μόνη της μου ζήτησε να το πω. Μαθαίνετε πρώτα την αλήθεια και μετά να βγάλετε την πέτρα να πυροβολήσετε ανθρώπους» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.