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Ο συνθέτης αναλαμβάνει πλέον προσωπικά την έκδοση αδειών για τη ζωντανή εκτέλεση των έργων του σε συναυλίες, μουσικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Η κίνηση αυτή περιπλέκει τις μελλοντικές εμφανίσεις της Άννας Βίσση, καθώς το ρεπερτόριό της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δημιουργίες του Καρβέλα.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με οικονομικές συμφωνίες, το ύψος των αμοιβών και τον σχεδιασμό πρόσφατων συναυλιών, ενώ παράλληλα διαψεύδουν ή αντικρούουν κατηγορίες περί οικονομικής εξάρτησης και ηθικών ζητημάτων.

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Σε νέα φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς ο συνθέτης αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση των αδειών ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του, που ξεπερνούν τα 400 και αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της τραγουδίστριας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Καρβέλας ανακάλεσε την εξουσιοδότηση που είχε παραχωρήσει στην «Αυτοδιαχείριση», αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη χορήγηση αδειών για τη δημόσια εκτέλεση των έργων του. Η απόφαση αφορά συναυλίες, μουσικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα, ενώ επεκτείνεται και στη διαχείριση των μηχανικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής σε φυσικά και ψηφιακά μέσα, καθώς και των υπηρεσιών on demand. Για τη χρήση των τραγουδιών του σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και καταστήματα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την «Αυτοδιαχείριση».

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Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βίσση, καθώς, σύμφωνα με τον συνθέτη, από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες. Για τη συναυλία είχε εξασφαλιστεί άδεια από την «Αυτοδιαχείριση», στην οποία φέρεται να καταβλήθηκε προκαταβολή 250.000 ευρώ, ενώ η τελική εκκαθάριση θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα και τις τιμές των εισιτηρίων. Ο οργανισμός, στον οποίο η Βίσση είναι μέλος ως στιχουργός, τηρεί ουδέτερη στάση.

Πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα, οι δύο πλευρές διαφωνούν για οικονομική συμφωνία που, σύμφωνα με τον Καρβέλα, του εξασφάλιζε το 50% των κερδών από τις ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας, επιπλέον των δικαιωμάτων του. Η πλευρά της Βίσση υποστηρίζει ότι εκείνος ζήτησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία. Ο συνθέτης αρνείται ότι απαίτησε αυθαίρετα το ποσό, υποστηρίζοντας ότι ζήτησε την ίδια αμοιβή με τις προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Όπως αναφέρει, του προτάθηκε να λάβει τα μισά χρήματα ή τίποτα, με αντάλλαγμα να μην εκφραστεί ποτέ αρνητικά για τη Βίσση, πρόταση την οποία απέρριψε.

Στην εξασέλιδη ανακοίνωσή του, που παρουσιάστηκε στις 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Καρβέλας διαψεύδει επίσης ότι έλαβε οικονομική βοήθεια 500.000 ευρώ από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, όπως είχε αναφέρει η τραγουδίστρια. Υποστηρίζει ότι παρουσιάζεται ανακριβώς ως ευεργετούμενος, ενώ αναγνωρίζει πως στη διάρκεια της κοινής τους ζωής οι δύο καλλιτέχνες στήριξαν οικονομικά ο ένας τον άλλον. «Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει», σημειώνει, προσθέτοντας ότι προτιμά την οικονομική ζημία από την ηθική υποχώρηση.

Ο συνθέτης κατηγορεί τη Βίσση και τη συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα, ότι τον απέκλεισαν από τον σχεδιασμό της συναυλίας και περιγράφει αλλαγές στις θέσεις που είχαν κρατηθεί για τον ίδιο και τους προσκεκλημένους του, καθώς και φερόμενη απειλή απαγόρευσης εισόδου. «Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα», δηλώνει, απορρίπτοντας παράλληλα ότι επιχείρησε να καταστρέψει την τραγουδίστρια.

Νομικά, η ανάκληση της εξουσιοδότησης δεν συνιστά αυτομάτως οριστική απαγόρευση στη Βίσση. Η νομοθεσία διακρίνει τα δικαιώματα του δημιουργού από τα συγγενικά δικαιώματα του ερμηνευτή. Η τραγουδίστρια θα μπορούσε να αμφισβητήσει δικαστικά ενδεχόμενη άρνηση άδειας ως καταχρηστική. Παρότι υπήρξαν πληροφορίες για ασφαλιστικά μέτρα, η δικηγόρος του Καρβέλα, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, διευκρίνισε ότι δεν είχαν κατατεθεί. Η εκτέλεση προστατευόμενων έργων χωρίς νόμιμη άδεια μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να επιφέρει αστικές και ποινικές συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, οι χειμερινές εμφανίσεις της Βίσση στο «Αθηνών Αρένα» αναβλήθηκαν λόγω καθυστερήσεων στην ανακαίνιση. Το ακίνητο αγοράστηκε από τον Γιάννη Κούστα έναντι περίπου 20 εκατ. ευρώ, με στόχο να φιλοξενεί τις παραγωγές της Βίσση και της Δήμητρας Κούστα μέσω της εταιρείας D&A. Δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση της αναβολής με τη διαμάχη. Εάν δεν εξασφαλιστούν άδειες, η τραγουδίστρια θα χρειαστεί να αναδιαμορφώσει το πρόγραμμά της.

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Νέα διάσταση έδωσε ο μουσικός παραγωγός Μίλτος Καρατζάς, ο οποίος δήλωσε στις 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» ότι, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, είχε σχεδιάσει τη συμμετοχή της Βίσση σε φεστιβάλ στην Ιαπωνία, με προοπτική διεθνούς καριέρας. Όπως υποστηρίζει, δύο ημέρες πριν από το ταξίδι ο Καρβέλας της έθεσε τελεσίγραφο: αν πήγαινε, θα τερμάτιζε τη συνεργασία τους. Η τραγουδίστρια τελικά δεν ταξίδεψε. Ο Καρατζάς εκτιμά ότι η σημερινή ρήξη συνδέεται με τη δυναμική της μακρόχρονης σχέσης τους, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τη δική του μαρτυρία.

Ωστόσο, εδώ διακυβεύεται μεγάλο μέρος μιας πολυετούς καλλιτεχνικής πορείας. Παράλληλα, πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη διαμάχη, ενώ ο Καρβέλας δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του ακόμη και με σημαντικό οικονομικό κόστος. Η έκβαση θα εξαρτηθεί από τις άδειες, πιθανές νέες συμφωνίες και ενδεχόμενες δικαστικές αποφάσεις.

Δημητρακόπουλος: «Ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του»

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Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκπροσωπώντας την Άννα Βίσση, απαντά στις θέσεις που διατύπωσε η πλευρά του Νίκου Καρβέλα σχετικά με τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης των τραγουδιών του.

Η δικηγόρος του συνθέτη και στιχουργού είχε δηλώσει ότι «ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί του συνόλου των τραγουδιών του σε σχέση με τη δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία».

Σε δήλωσή του σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υπογραμμίζει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

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Παράλληλα, τονίζει ότι ο Νίκος Καρβέλας βρήκε στο πρόσωπο της Άννας Βίσση την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε στο έργο του μοναδική άυλη υπεραξία. Όπως επισημαίνει, είναι ατυχής και ανεπιτυχής η προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτή η συμβολή, αντιμετωπίζοντάς την ως «συγγενικό δικαίωμα».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Όσα -για πρώτη και τελευταία φορά- η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

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Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

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Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα».

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

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Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων.»