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Ο καταγγέλλων εντόπισε μέσω καμερών ασφαλείας τη γυναίκα να εισέρχεται παράνομα στο σπίτι του και να προσθέτει άγνωστες ουσίες στα τρόφιμα και το νερό του.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο της κατηγορούμενης, οι αστυνομικοί εντόπισαν φιαλίδιο με την ένδειξη «Atropine», χρησιμοποιημένη σύριγγα και χειρουργικά γάντια.

Ο 41χρονος ανέφερε ιστορικό επαναλαμβανόμενων νοσηλειών με συμπτώματα συμβατά με έκθεση σε ατροπίνη, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

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Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση καταγγελίας για απόπειρα δηλητηρίασης ενός 41χρονου στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι, με βασική κατηγορούμενη την εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης 41 ετών, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν στο αυτοκίνητό της φαρμακευτικό προϊόν με την ένδειξη «Atropine», χρησιμοποιημένη σύριγγα, χειρουργικά γάντια και σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να ελέγξουν πιθανή διάρρηξη σε ισόγειο διαμέρισμα στο Περιστέρι, ιδιοκτησίας του στρατιωτικού γιατρού. Αρχικά, δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης και αποχώρησαν. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ειδοποιήθηκαν εκ νέου για άτομο που φέρεται να είχε εισέλθει παράνομα στην κατοικία.

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Ο 41χρονος ενημέρωσε τις Αρχές ότι είχε δει μέσω των καμερών ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του την εν διαστάσει σύζυγό του να εισέρχεται στην κατοικία. Σύμφωνα με την καταγγελία του, η γυναίκα φορούσε μαύρα ρούχα, σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια μίας χρήσης, ενώ φέρεται να έλεγχε την κουζίνα και τα τρόφιμα, χρησιμοποιώντας σύριγγα για να ρίξει άγνωστες ουσίες σε αυτά και στο νερό του.

Από την πλευρά της, η 41χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι μπήκε στο σπίτι για να διαπιστώσει αν ο εν διαστάσει σύζυγός της απουσίαζε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της την περίμεναν έξω από την κατοικία, μέσα στο αυτοκίνητο.

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κάτω από τη θέση του συνοδηγού μια χάρτινη σακούλα με ένα φιαλίδιο φαρμακευτικού προϊόντος που έφερε την ονομασία «Atropine», χρησιμοποιημένα χειρουργικά γάντια και μία χρησιμοποιημένη σύριγγα. Στην ίδια σακούλα βρέθηκε διαφανές πλαστικό δοχείο με 54 γραμμάρια σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης.

Στα πίσω καθίσματα υπήρχε ένα μαύρο μπουφάν, ενώ έξω από το αυτοκίνητο, κοντά στα πόδια της γυναίκας, εντοπίστηκε ένας μαύρος σκούφος. Ο στρατιωτικός γιατρός παρέδωσε στις Αρχές το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, με τις σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα ρούχα του ατόμου που καταγράφηκε στο βίντεο παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα που κατασχέθηκαν.

Οι έρευνες σε τρόφιμα και νερό

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Κατά την έρευνα στην κατοικία του 41χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρόφιμα και νερό στα οποία υπήρχαν σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε βάζο με μέλι που περιείχε άγνωστη σκόνη, δύο βαζάκια με πιπέρι με αντίστοιχο περιεχόμενο, καθώς και συσκευασία βρώμης στην οποία εντοπίστηκε επίσης άγνωστη ουσία.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού χωρητικότητας 500 ml, το οποίο εξετάζεται ως πιθανώς νοθευμένο με ατροπίνη. Η χημική σύσταση των ευρημάτων και το κατά πόσο συνδέονται με την καταγγελλόμενη απόπειρα αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 41χρονη και οι γονείς της, με την κατηγορία της συναυτουργίας. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε ακόμη εκδοθεί το έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η ουσία που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της ήταν πράγματι ατροπίνη.

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Οι επαναλαμβανόμενες νοσηλείες και τα συμπτώματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει το ιστορικό της υγείας του 41χρονου, όπως περιγράφεται στην κατάθεσή του. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι παντρεύτηκε την εν διαστάσει σύζυγό του το 2019 και ότι το ζευγάρι χώρισε τον Φεβρουάριο του 2025. Έχουν αποκτήσει ένα αγόρι, ηλικίας 3,5 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο στρατιωτικός γιατρός νοσηλεύτηκε τον Μάρτιο του 2025 στην ψυχιατρική κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Ακολούθησαν δύο ακόμη νοσηλείες στην ίδια κλινική, με την τελευταία να καταγράφεται στις 28 Δεκεμβρίου 2025. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους είχε νοσηλευτεί διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 ΓΝΑ, λόγω πνευμονίας από εισρόφηση.

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Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο του 2026, ο 41χρονος φέρεται να παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα επεισόδια με αλλοίωση της γεύσης, ξηροστομία, διαστολή της κόρης των ματιών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, διέγερση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς και αποπροσανατολισμό. Τα συμπτώματα αυτά αναφέρονται ως συμβατά με έκθεση σε ατροπίνη, χωρίς αυτό να αρκεί από μόνο του για να αποδειχθεί η αιτία τους ή να επιβεβαιωθεί η καταγγελλόμενη πράξη.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του δυσκολευόταν να διαχειριστεί τον χωρισμό τους και επιχειρούσε να τον βλάψει, ενώ παράλληλα δημιουργούσε εμπόδια στην επικοινωνία του με το παιδί τους. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της καταγγελίας και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό σε εστιατόριο και οι κάμερες ασφαλείας

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου, όταν το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε με το παιδί του για φαγητό σε εστιατόριο στο Νέο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 41χρονος παρουσίασε ξανά συμπτώματα παρόμοια με εκείνα που είχε εμφανίσει σε προηγούμενα επεισόδια.

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Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το περιστατικό τον οδήγησε να υποψιαστεί ότι ενδεχομένως συνέβαινε κάτι με το φαγητό ή το νερό που κατανάλωνε. Λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε στο εστιατόριο και ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Κατά τους ισχυρισμούς του, στο βίντεο εμφανίζεται η εν διαστάσει σύζυγός του να ρίχνει κάποια ουσία στο νερό του, την ώρα που εκείνος είχε απομακρυνθεί για να πάει στην τουαλέτα.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στην κατοικία του. Το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν σε εφημερία, φέρεται να είδε από το κινητό του ένα άτομο να εισέρχεται στο σπίτι και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα εργαστηριακά αποτελέσματα να αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αποσαφήνιση της υπόθεσης. Κρίσιμο ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί αν τα κατασχεθέντα υλικά περιέχουν πράγματι ατροπίνη, αν οι ουσίες που βρέθηκαν στα τρόφιμα και στο νερό συνδέονται μεταξύ τους και αν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του στρατιωτικού γιατρού.

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