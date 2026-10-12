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Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο απεικονίζεται οι κινήσεις της πρώην συζύγου του, παρουσίασε ένας άνδρας στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποδείξει ότι η 41χρονη επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει βάζοντας κρυφά στην τροφή του ατροπίνη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το απόγευμα της Κυριακής τη γυναίκα, πολύ κοντά στο σπίτι του καταγγέλλοντος στο Περιστέρι, την ώρα που βγήκε από αυτό και τη σταμάτησαν για έλεγχο. Μέσα στο αυτοκίνητό της βρήκαν ουσία, πιθανά ατροπίνη, σύριγγα και χειρουργική μάσκα.

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Σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της για επικίνδυνη σωματική βλάβη και σε βάρος των γονέων της για συναυτουργία, καθώς τη συνόδευαν.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστεί, αλλά δεν είχε γίνει η απαραίτητη ανάλυση της ουσίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους και έτσι η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου και εκείνη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τότε.