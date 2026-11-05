Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εργαστηριακές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία ατροπίνης, σκοπολαμίνης και καφεΐνης σε τρόφιμα και νερό που εντοπίστηκαν στο σπίτι 45χρονου στρατιωτικού γιατρού.

Η πρώην σύντροφός του φέρεται να χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο μείγμα ουσιών σε περισσότερες από μία απόπειρες δηλητηρίασης κατά του γιατρού.

Ο 45χρονος χρειάστηκε στο παρελθόν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ αναφορές εμπλέκουν και τη μητέρα του σε περιστατικά δηλητηρίασης.

Η πλευρά του γιατρού ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών και τη διερεύνηση της έκθεσης του παιδιού του σε κίνδυνο.

Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δεύτερη δικογραφία για προηγούμενα περιστατικά που αφορούν την εν λόγω υπόθεση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ένα μείγμα τριών ουσιών φέρεται να επιχειρούσε να δηλητηριάσει τον στρατιωτικό γιατρό η πρώην σύντροφός του στο Περιστέρι, τοποθετώντας τις τόσο σε τρόφιμα όσο και σε μπουκάλια νερού μέσα στο σπίτι. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που περίμεναν οι Αρχές επί 25 ημέρες αποκάλυψαν την παρουσία ατροπίνης, σκοπολαμίνης και καφεΐνης στα δείγματα που είχαν συλλεχθεί από το διαμέρισμα του 45χρονου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα του παιδιού του στρατιωτικού γιατρού φέρεται να χρησιμοποιούσε τις συγκεκριμένες ουσίες σε τρόφιμα και νερό, σε μια υπόθεση που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα περιστατικά πιθανής δηλητηρίασης.

Advertisement

Advertisement

Τι έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις

Μετά από αναμονή 25 ημερών, παραδόθηκε η επίσημη έκθεση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων στα τρόφιμα και στα μπουκάλια νερού που είχαν περισυλλέξει οι Αρχές από το σπίτι του γιατρού. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, εκτός από την ατροπίνη, εντοπίστηκαν δύο ακόμη ουσίες: η σκοπολαμίνη και η καφεΐνη.

Την εξέλιξη σχολίασε η δικηγόρος του 45χρονου, Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός των τριών ουσιών θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος για τον εντολέα της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει λάβει εντολή να καταθέσει νέα μηνυτήρια αναφορά, προκειμένου να διερευνηθεί ο κίνδυνος στον οποίο φέρεται να εκτέθηκε και το παιδί του στρατιωτικού γιατρού. Η πλευρά του 45χρονου αναμένεται επίσης να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Περιστέρι: Είχε καταλήξει στην Εντατική ο στρατιωτικός γιατρός

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την πλευρά του γιατρού, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο 45χρονος φέρεται να είχε δεχτεί περισσότερες από μία απόπειρες δηλητηρίασης, ενώ σε μία από αυτές η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τόσο ώστε να χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η μητέρα του γιατρού, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε παρουσιάσει τρεις κρίσεις έπειτα από κατανάλωση τροφίμων και νερού από το σπίτι του γιου της.

Δεύτερη δικογραφία για προηγούμενα περιστατικά

Όπως έχει γίνει γνωστό από την πλευρά της υπεράσπισης του στρατιωτικού γιατρού, έχει ήδη σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά προηγούμενα περιστατικά. Οι εξελίξεις αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα νομικά βήματα στην υπόθεση, καθώς η πλευρά του 45χρονου ζητά να διερευνηθούν πλήρως τόσο οι καταγγελλόμενες απόπειρες δηλητηρίασης όσο και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για το παιδί του.