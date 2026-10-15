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Το θύμα παρουσίασε παραισθήσεις και έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση νερού, ενώ ανάλογα περιστατικά υγείας αναφέρθηκαν και από την πρώην πεθερά της γυναίκας.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως η ουσία ήταν οφθαλμολογικό κολλύριο, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν διάφορα τρόφιμα με άγνωστες σκόνες για εργαστηριακή ανάλυση.

Η 41χρονη και οι γονείς της συνελήφθησαν για συναυτουργία, με την εκδίκαση της υπόθεσης να αναβάλλεται και τη γυναίκα να αφήνεται προσωρινά ελεύθερη εν αναμονή των αποτελεσμάτων.

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Στο «φως» βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι παράλογοι ισχυρισμοί της γυναίκας που επιχείρησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με φίλη της 41χρονης, η οποία μίλησε στο Live News, αποκάλυψε ότι η γυναίκα υποστήριζε ότι η ατροπίνη ήταν… κολλύριο για τα μάτια.

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Τι υποστήριζε η πρώην σύζυγος του στρατιωτικού γιατρού

«Με ατροπίνη δεν έχει φακελάκια, γιατί εγώ ξέρω ότι μου είπε κολλύριο είναι αυτό. Κολλύριο για τα μάτια και σταγόνες. Βασικά είναι δικό της κολλύριο, γιατί έχει χρησιμοποιήσει ατροπίνη για κάποιο πρόβλημα που έχει οφθαλμολογικό. Φαρμακολογικά δεν επηρεάζει. Δηλαδή δεν κάνεις ψυχωτικό επεισόδιο. Επειδή το είπαμε αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω γιατί είναι απειροελάχιστη η ποσότητα της ατροπίνης. Δεν κάνεις ψυχωτικό κάτι. Δεν είναι αυτό», είπε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.

Ο γιατρός είχε παραισθήσεις

Ο φίλος του 41χρονου περιέγραψε ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στις 19 Ιουλίου, όταν οι δυο τους είχαν βγει για φαγητό μαζί με τον γιο τους. Όπως περιέγραψε, ο γιατρός έπαιζε με το παιδί και όταν κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα, η 40χρονη βρήκε ευκαιρία να δηλητηριάσει το νερό που υπήρχε στο τραπέζι.

Ο ίδιος διαπίστωσε αργότερα, κοιτώντας τις κάμερες ασφαλείας, ότι η γυναίκα είχε βάλει φάρμακο μέσα στην κανάτα με το νερό. Γυρνώντας από την τουαλέτα, ο άνδρας ήπιε 2-3 ποτήρια νερό και αμέσως άρχισε να νιώθει άσχημα, ζητώντας από τη γυναίκα να φύγουν από το μαγαζί.

Αργότερα ανέφερε ότι όσο οδηγούσε ξεκίνησε να έχει παραισθήσεις και νόμιζε πως συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν ο αδερφός του. Μάλιστα, νόμιζε πως ο αδερφός του του μιλούσε και είχαν κανονική συζήτηση. Κατά διαστήματα, αντιλαμβανόταν ότι είναι μόνος του στο αμάξι, κάτι που του προκάλεσε τρόμο και μόλις έφτασε στο σπίτι κάλεσε τον πατέρα του να βγει έξω γιατί δεν μπορούσε ούτε να παρκάρει.

Στη συνέχεια, ο φίλος του εξήγησε ότι προσπάθησε να πάρει ακόμα και ηρεμιστικά για να νιώσει καλύτερα, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού το φάρμακο του είχε προκαλέσει ξηροστομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 41χρονη φέρεται να έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό της λίγο μετά τον χωρισμό της. Η ατροπίνη που έριχνε σε τρόφιμα, είχαν προκαλέσει προβλήματα και στην πρώην πεθερά της, όπως λέει θεία του γιατρού:

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«Για τη μαμά ναι, μου το επιβεβαίωσε. Δύο φορές μάλιστα. Στο σπίτι του παιδιού της είχε πάει και ήπιε νερό. Αυτό. Δεν τη βρήκε η ίδια κάπου. Επίσκεψη στον γιο της είχε πάει. Θεώρησαν ότι είναι κάποια γαστρεντερίτιδα».

Αναφορικά με τους γονείς της 41χρονης που επίσης είχαν συλληφθεί, η φίλη είπε: «Μου είπε ότι οι γονείς δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Τους είπε ότι ‘θα πάω μία στιγμή να τον βρω γιατί δεν τον έβρισκα στο τηλέφωνο’. Και ότι δεν μπορεί να αποποιείται τις ευθύνες του να πληρώνει».

Στην ερώτηση για το πώς μπήκε στο διαμέρισμα του 41χρονου η πρώην σύζυγός του, η ίδια απάντησε: «Με κάρτα. Αυτό το σπίτι πρέπει να είναι πολύ χρέπι. Βάζω μία κάρτα και ανοίγει η πόρτα. Οι πόρτες ήταν ξεκλείδωτες. Τώρα πιστεύω ότι αν οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, δεν θα μπορούσε να μπει».

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Όπως τόνισε η φίλη της 40χρονης: «Πριν από κανένα μήνα είχε συναντήσει, ενώ ήταν με το παιδί, μία ρασοφορεμένη γυναίκα, η οποία της είχε πουλήσει τέλος πάντων κομποσκοίνια και της είχε δώσει ένα φυλαχτό σαν λιβάνι. Και της είχε πει ότι αυτό σε προστατεύει από το κακό. Σε προστατεύει από οτιδήποτε κακό, σου φέρνει καλή τύχη, λύνονται οι παρεξηγήσεις, έρχεται η αγάπη. Μπορείς να το έχεις πάντα πάνω σου. Μπορείς ακόμα και να φας και να το έχεις και σαν λιβάνι. Ακουγόταν πολλές φορές απελπισμένη, ότι δεν ήξερε τι να κάνει. Γιατί; Για το παιδί. Μόνο για το παιδί. Ότι ήθελε να το χρησιμοποιήσει μήπως και μπορέσουν ας πούμε και συνεννοηθούν και υπάρχει ομόνοια μεταξύ τους. Αυτό μου είπε».

Και συμπλήρωσε: «Tην στεναχωρούσε που τον έβλεπε κάπως, γιατί μου είχε πει ότι και μπροστά της είχε κάνει ψυχωτικό επεισόδιο. Είχαν έρθει οι γονείς του και είχανε πάει κάπου τέλος πάντων να δουν το παιδί και αυτός, σε κάποια φάση ‘το έχασε’. Ενώ ήταν με τους γονείς του και το παιδί. Έπαθε κάποιο επεισόδιο. Και πήρε την… τηλέφωνο και της έλεγε άλλα αντ’ άλλα. Και αυτή είχε πάθει ας πούμε πανικό.

Είχε γίνει στο Ηράκλειο η συνάντησή τους, με το παιδί και οι γονείς του που ήτανε μαζί. Και έτρεχε γύρω – γύρω στο Ηράκλειο να τον βρει, να δούμε πού είναι αυτός με το παιδί. Όταν τον βρήκε, μου είπε ότι ήταν χαμένος και μάλιστα το είπε στους γονείς του, ότι ‘προσέξτε γιατί δεν είναι καλά’. Όπου πηγαίνανε βόλτα, πήγαινε και αυτή ας πούμε και καθόταν. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι άλλο, αλλά ήταν εκεί κοντά τέλος πάντων.

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Ο λόγος ήτανε ότι φοβόταν, μην του συμβεί κάτι αυτού, τον έβλεπε περίεργο. Αυτή έκλαιγε και χτυπιόταν και κλαίει για το παιδί και θέλει να δει το παιδί και της έχει αποκόψει κάθε επικοινωνία και της λέει ότι ‘η δικηγόρος σας να ρωτήσει και θα πω στη δικηγόρο σου και αν χρειαστώ κάτι θα σου τηλεφωνήσω’».

Οι έρευνες σε τρόφιμα και νερό

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 41χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρόφιμα και νερό στα οποία υπήρχαν σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε βάζο με μέλι που περιείχε άγνωστη σκόνη, δύο βαζάκια με πιπέρι με αντίστοιχο περιεχόμενο, καθώς και συσκευασία βρώμης στην οποία εντοπίστηκε επίσης άγνωστη ουσία.

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Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού χωρητικότητας 500 ml, το οποίο εξετάζεται ως πιθανώς νοθευμένο με ατροπίνη. Η χημική σύσταση των ευρημάτων και το κατά πόσο συνδέονται με την καταγγελλόμενη απόπειρα αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 41χρονη και οι γονείς της, με την κατηγορία της συναυτουργίας. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε ακόμη εκδοθεί το έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η ουσία που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της ήταν πράγματι ατροπίνη.