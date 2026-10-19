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Συγκλονίζει η υπόθεση δηλητηρίασης του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι, στον οποίο έδινε ατροπίνη κρυφά η πρώην σύζυγός του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Live News», η γυναίκα είχε δηλητηριάσει ακόμη και την πεθερά της, η οποία νοσηλεύτηκε μία φορά στις 26 με 28 Φεβρουαρίου, δύο βδομάδες μετά το γιο της.

Νέες μαρτυρίες για την 41χρονη στο Περιστέρι

Τα συμπτώματα που ένοιωθε ήταν μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια, ξηροστομία και είχε και παραισθήσεις. Ήταν τα ίδια με αυτά που εμφάνισε ο 41χρονος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον άνθρωπο που μίλησε στην εκπομπή, η γυναίκα όταν έβλεπε ξανθές κοπέλες που κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους τους, τις περνούσε για τη νύφη της και ήθελε να ορμήσει να τις σκοτώσει, καθώς φέρεται να είχε θολώσει τόσο πολύ το μυαλό της λόγω των παραισθήσεων.

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«Η μητέρα του νοσηλεύτηκε στο ΓΝΑ 26 με 28 Φεβρουαρίου, δύο βδομάδες μετά τον γιο. Είχε πιει νερό από το σπίτι του γιου της μια περίοδο που ήταν Αθήνα, για να τον βοηθήσει με τον εγγονό και έπαθε το ίδιο πράγμα. Κατευθείαν έπαθε ξηροστομία, μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια και άρχισαν οι παραισθήσεις. Κάθε ξανθιά κοπέλα που έβλεπε στο νοσοκομείο νόμιζε πως ήταν η νύφη της και ήθελε να της ορμήξει και να την σκοτώσει. Τόσο το μυαλό της είχε θολώσει. Οι γιατροί την θεωρούσαν τρελή.

Της είπαν ότι προκαλείται από μεγάλη συναισθηματική ευαισθησία και της απαγόρευσαν να πηγαίνει στον γιο της στην Αθήνα. Και έτσι, αφού δεν ξαναπήγε σπίτι του, δεν έπαθε άλλη κρίση. Ήταν μόνο δύο οι φορές. Την δεύτερη πήρε Xanax, όπως της είχαν πει οι γιατροί. Ο άντρας της την κουβάλησε μέχρι το αμάξι γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει και αναγκάστηκε να την δέσει στο κάθισμα, γιατί ήθελε να ανοίξει την πόρτα και να πεταχτεί έξω. Μετά από ένα εικοσιτετράωρο είχε συνέλθει. Ήταν καλά. Μέχρι να αποκαλυφθεί η ιστορία, έπαιρνε ψυχοφάρμακα γιατί της είχανε πει ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα», είπε κοντινό πρόσωπο του 41χρονου.

«Έχουμε περάσει πάρα πολλά, έχουμε τυραννηθεί»

Μάλιστα, συγγενικό πρόσωπο από την οικογένεια του 41χρονου, ξέσπασε μιλώντας στο Live News, λέγοντας: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά, έχουμε τυραννηθεί. Και μέχρι τώρα φοβόμαστε ότι το παιδί μας έχει κάποιο ψυχιατρικό νόσημα που δεν μπορούνε να το ανιχνεύσουν. Ο γιατρός του τώρα του είπε, “Πέτα τα όλα. Ούτε φάρμακο, ούτε τίποτα”. Αυτό του είπε μετά που έσκασε αυτό το πράγμα, ενώ του έλεγε μέχρι πριν ότι “με φαρμακώνει” και δεν το πίστευε.

Στο ΓΝΑ τη δεύτερη φορά που έπαθε επεισόδιο, πήγε ο πατέρας του και του λέει, “Ρε παιδί μου, άνοιξέ μου”. Του χτύπαγε. Δεν έβρισκε το κλειδί, δεν έβρισκε την κλειδαρότρυπα. Δηλαδή είχε αποπροσανατολιστεί. Τρόμαξε να ανοίξει και του έβαλε και τις φωνές και του λέει, “Γιατί δεν μ’ αφήνετε να κοιμηθώ; Ο γιατρός μου μου είπε να πάρω δύο Xanax και να κοιμηθώ. Κι εσύ τι έχεις με τη μαμά και φαγώνεστε έτσι; Και φύγε”. Και τον έδιωξε.

Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έριχνε μέσα στα νερά. Μας ρωτούσαν και στο νοσοκομείο, “τι έφαγε; Μήπως έφαγε τίποτα έξω και δηλητηριάστηκε”; Όχι. Φαΐ μέσα από το σπίτι. “Ήπιε τίποτα έξω”; Όχι, μέσα από το σπίτι. Δεν πήγαινε το μυαλό μας. Εφ’ όσον η υπηρεσία του φοβόντουσαν να τον βάλουν στα χειρουργεία και φοβότανε και ο ίδιος. Τον απομάκρυναν και από τη δουλειά του δηλαδή, γιατί είναι χειρουργός. Και λέγανε οι γιατροί, “Ευτυχώς”, λέει, “που στο κομμάτι της δουλειάς του δεν σε πιάνει”».

Συγγενείς και άνθρωποι από το περιβάλλον της 41χρονης νοσηλεύτριας, κάνουν λόγο για μια γυναίκα που έψαχνε αφορμή για να τη «στήσει» στον πρώην σύζυγό της. «Είχανε μιλήσει. Ο (41χρονος) είχε εφημερία. Και επειδή το παιδί ήτανε κρυωμένο, το χρησιμοποίησε αυτό σαν πρόφαση επειδή το ήξερε και ο … ότι παίρνει αγωγή για να τσεκάρει αφενός ότι είναι στο (ιδιωτικό νοσοκομείο), άρα ότι είναι ελεύθερο το πεδίο να δράσει και ουσιαστικά προφασίστηκε ότι ‘ανέβασε το παιδί πυρετό και θέλω να το φέρω για επανεξέταση στα επείγοντα. Εσύ θα είσαι εκεί κατά τις οχτώ που σκέφτομαι να το φέρω στα επείγοντα’ και τα σχετικά;».

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Συγγενικό της πρόσωπο τόνισε στο Live News: «Επικοινώνησε αρχικά εκείνη την ώρα, γύρω στις 17:30, 18:00 απ’ ό,τι ξέρω. Μετά αυτή προφανώς ξεκίνησε κατευθείαν να πάει στο σπίτι του. Έκανε ότι ήταν να κάνει και αναχώρησε από το σπίτι γύρω στις 19:00. Μετά από λίγο εμφανίστηκε η Αστυνομία. Αυτή είχε προλάβει ήδη και ήταν στο αμάξι με τους γονείς της και πιθανότατα θορυβήθηκε από την παρουσία της Αστυνομίας, οπότε άρχισε να καλεί τον … για να τσεκάρει τι γίνεται».

Όπως είπε στο Live News ο μάρτυρας για το περιστατικό του περσινού Αυγούστου, όταν κατέρρευσε ο 41χρονος: «Ο … ήταν ήδη καθοδόν προς το σπίτι, οδηγούσε, και ουσιαστικά δεν της απάντησε, αλλά της έστειλε ένα μήνυμα ότι εξετάζω κάποιον ασθενή, θα σε πάρω σε λίγο. Αυτή είχε τελειώσει, είχε φύγει. 19:00 η ώρα έφτασε η Αστυνομία και μετά η Αστυνομία παρέμεινε εκεί 15, 20 λεπτά.

Η 41χρονη φέρεται να περίμενε να σιγουρευτεί πως έφυγε η Αστυνομία θα πει για τη γυναίκα, που οι γονείς της φέρονται να έπαιξαν τον ρόλο τσιλιαδόρου: «Αυτή περίμενε να σιγουρευτεί ότι έχει φύγει η Αστυνομία και πήγε να ξαναμπεί στο σπίτι για να αλλοιώσει τα στοιχεία. Και εκείνη την στιγμή έφτασε ο … και την πέτυχε στην είσοδο, όχι του σπιτιού, της πολυκατοικίας ουσιαστικά. Δικαιωμένος αισθάνεται μετά από όλα αυτά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν καλύτερα και από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε στο καλύτερο σενάριο, ας πούμε. Δηλαδή πιάστηκε και επιτόπου».

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«Έχει τύχει συμβάν, πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια, που είχε αρρωστήσει το παιδί, με λοίμωξη αναπνευστικού και το είχαν πάει στον παιδίατρο να εξεταστεί και εκεί πέρα εμφανίζεται όλη η οικογένεια. Αρχίζουν όλοι οικογενειακώς να τον απειλούν, να του επιτίθενται ότι δηλητηρίασε το παιδί. Τότε εμείς δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά τους. Μετά όμως συνειδητοποιήσαμε ότι επειδή αυτοί δηλητηρίαζαν τα πάντα στο σπίτι του, πιθανότατα θεώρησαν ότι το παιδί έχει πιει νερό και έχει δηλητηριαστεί και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω, να προϊδεάσουν τους γιατρούς να ψάξουνε κάτι σχετικό στη δηλητηρίαση;», υποστήριξαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους.

Το βάρος τώρα πέφτει στο παιδί, όπως είπαν άνθρωποι που γνώριζαν το πρώην ζευγάρι: «Αυτή γενικά προσπαθεί να κρατήσει επικοινωνία με το παιδί. Δηλαδή ζητάει από τον … να κάνουν βίντεο κλήση και τα σχετικά για να μιλάει με το παιδί. Έχει πει ότι “εγώ δεν θα σου έκανα ποτέ κάτι κακό και ότι δεν έχω ρίξει κάτι επικίνδυνο”». Ο 41χρονος και η οικογένειά του αναζητούν δικαίωση και μία νέα αρχή με ηρεμία.

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