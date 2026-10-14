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Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της, μετά τον εντοπισμό ύποπτων ουσιών και ιατρικού εξοπλισμού στο αυτοκίνητό τους.

Εργαστηριακές εξετάσεις σε τρόφιμα και ουσίες που κατασχέθηκαν αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας και το ενδεχόμενο άσκησης πρόσθετων διώξεων.

Οι Αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων για να διαπιστώσουν αν υπήρξε απόπειρα χορήγησης ουσιών στον καταγγέλλοντα.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ εξετάζεται η σύνδεση των καταγγελιών με προηγούμενες νοσηλείες του γιατρού.

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Στις 26 Οκτωβρίου έχει οριστεί η δίκη της 40χρονης εν διαστάσει συζύγου στρατιωτικού γιατρού, στο πλαίσιο της υπόθεσης καταγγελλόμενης απόπειρας δηλητηρίασης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΕΡΤnews, στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μπουκαλάκι που φέρεται να περιείχε 10 ml ατροπίνης, δεύτερο μπουκαλάκι με άγνωστη ουσία, καθώς και χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Μαζί με τη γυναίκα συνελήφθησαν οι γονείς της, ηλικίας 68 και 64 ετών, ενώ στο όχημα βρισκόταν και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 3,5 ετών.

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Οι εργαστηριακές εξετάσεις των ουσιών και των τροφίμων που κατασχέθηκαν από την κατοικία του γιατρού αναμένεται να καθορίσουν την εξέλιξη της έρευνας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά εάν πρόκειται για ατροπίνη, εάν η ουσία χορηγήθηκε στον καταγγέλλοντα και ποιες επιπτώσεις ενδέχεται να είχε στην υγεία του.

«Οι αστυνομικοί έχουν αναζητήσει βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι έχουν συλληφθεί τρία άτομα, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η άσκηση πρόσθετης δίωξης, ανάλογα με τα ευρήματα της προανάκρισης.

Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα υποδείχθηκε στις Αρχές ως το πρόσωπο που φέρεται να εισήλθε στην κατοικία του γιατρού. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι και εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή της είναι πράγματι εκείνες που καταγγέλλεται ότι χρησιμοποιήθηκαν.

«Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι ειδικοί θα εξετάσουν τη σύσταση των ουσιών και τις πιθανές επιπτώσεις τους, ανάλογα με την ποσότητα και τον τρόπο χορήγησης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει τρόφιμα από την κατοικία του καταγγέλλοντα, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Οι Αρχές αναμένουν επίσης τυχόν ιατρικές εξετάσεις του γιατρού που θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν εάν υπήρξε έκθεση στην επίμαχη ουσία.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ακόμη ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνάται περιστατικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο έχει αναφερθεί κατά την εξέταση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί έχουν αναζητήσει βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπήρξε και εκεί απόπειρα χορήγησης κάποιας ουσίας.

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Η κατηγορία και το ενδεχόμενο νέας δίωξης



Σε βάρος της 40χρονης, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της (68 και 64 ετών) κατηγορούνται για συναυτουργία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Μετά τη διαδικασία του αυτοφώρου, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ, της επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης του γιατρού μέχρι τη δίκη.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η αρχική κατηγορία είναι η απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποκλείεται να ασκηθεί διαφορετική ή πρόσθετη δίωξη, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

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Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι νοσηλείες του γιατρού σε ψυχιατρικές δομές ενδέχεται να συνδέονται με την ουσία που, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να του χορηγούνταν εν αγνοία του.