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Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι η γυναίκα εισήλθε παράνομα στον χώρο του και χρησιμοποίησε σύριγγα για να προσθέσει υγρό σε τρόφιμα και νερό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ παρόμοια στοιχεία φέρεται να προέκυψαν και από βιντεοληπτικό υλικό εστιατορίου όπου συναντήθηκαν οι δύο εμπλεκόμενοι.

Ο γιατρός ανέφερε ότι παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα αδιαθεσίας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο παρελθόν, ενώ οι Αρχές εξετάζουν επίσης την κατάσταση της υγείας της μητέρας του.

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι επισκέφθηκε το σπίτι του πρώην συζύγου της μόνο για να ελέγξει αν είχε λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή.

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Σοβαρές καταγγελίες για απόπειρα δηλητηρίασης με ατροπίνη ερευνώνται στο Περιστέρι, μετά την καταγγελία ενός 41χρονου στρατιωτικού γιατρού ότι η πρώην σύζυγός του έριχνε άγνωστες ουσίες σε τρόφιμα και ποτά του. Βίντεο από κάμερα που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του φέρεται να καταγράφει τη γυναίκα να κινείται στην κουζίνα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και να προσθέτει υγρό σε τρόφιμα. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι για να δει αν ο πρώην σύζυγός της είχε πάρει τα φάρμακά του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, όταν ο 41χρονος κάλεσε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι μέσω της κάμερας παρακολούθησης, η οποία ήταν συνδεδεμένη με το κινητό του, είδε την πρώην σύζυγό του να μπαίνει στο σπίτι και να ρίχνει υγρό σε τρόφιμα.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA και του Βασίλη Λαμπρόπουλου, στο βίντεο η γυναίκα εμφανίζεται να φορά μαύρα ρούχα, σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια, ενώ φέρεται να χρησιμοποιεί σύριγγα για να ρίξει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα και νερό. Ο 41χρονος υποστηρίζει ότι η γυναίκα είχε στην κατοχή της κλειδί του σπιτιού χωρίς την άδειά του.

Η καταγγελία για ατροπίνη και το περιστατικό σε εστιατόριο

Ο γιατρός ανέφερε στις Αρχές ότι είχε αρχίσει να υποψιάζεται πως κάποιος τον δηλητηρίαζε, καθώς ένιωθε αδιαθεσία μετά το φαγητό. Όπως κατέθεσε, οι υποψίες του ενισχύθηκαν έπειτα από περιστατικό σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, όπου είχε συναντηθεί με την πρώην σύζυγό του.

Κατά την καταγγελία του, αφού αισθάνθηκε δυσφορία, εξετάστηκε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται η 41χρονη να ρίχνει υγρό στο ποτό του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εικόνες από το εστιατόριο, σε συνδυασμό με το υλικό από το σπίτι του, τον οδήγησαν να λάβει μέτρα για να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Στην κατάθεσή του, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ανέφερε: «Είδα την πρώην σύζυγο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της οικίας να βρίσκεται εντός φορώντας μαύρα ρούχα, μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και πλαστικά γάντια μίας χρήσης και να περιεργάζεται την κουζίνα του σπιτιού και τα τρόφιμα και με σύριγγα έριχνε σε τρόφιμα και νερό άγνωστες ουσίες».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπό διερεύνηση βρίσκεται το ενδεχόμενο η ουσία να ήταν ατροπίνη, ενώ αναμένονται τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τη φύση της και τη σύνδεσή της με τα συμπτώματα που περιέγραψε ο 41χρονος.

Τι υποστηρίζει η πρώην σύζυγος

Οι δύο πρώην σύζυγοι φέρεται να βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση εδώ και περίπου οκτώ μήνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αποφάσισαν να χωρίσουν μετά τη γέννηση του παιδιού τους, έπειτα από προβλήματα στη σχέση τους.

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Ο 41χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η πρώην σύζυγός του τον δηλητηρίαζε σταδιακά και ότι είχε παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα, για τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές. Από την πλευρά της, η γυναίκα φέρεται να ισχυρίζεται ότι επισκέφθηκε το σπίτι του την Κυριακή από ενδιαφέρον, προκειμένου να ελέγξει αν είχε λάβει την αγωγή του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο γιατρός, όταν είδε τη γυναίκα από την κάμερα, έσπευσε στο σπίτι του. Την πρόλαβε, όπως αναφέρει, αφού είχε βγει από το διαμέρισμα, και ακολούθησε καταδίωξη, μέρος της οποίας καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε το newsit.gr.

«Το ξέραμε από το καλοκαίρι», λέει άνθρωπος από το περιβάλλον του

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 41χρονου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», υποστήριξε ότι οι υποψίες είχαν ξεκινήσει μήνες νωρίτερα, μετά από περιστατικό κατά τη διάρκεια γεύματος στο οποίο βρίσκονταν και το παιδί του πρώην ζευγαριού.

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Όπως ισχυρίστηκε, ο γιατρός είχε αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για να συγκεντρώσει στοιχεία και τοποθέτησε κάμερες στο σπίτι του, καθώς υποψιαζόταν ότι η πρώην σύζυγός του έμπαινε στον χώρο χωρίς να το γνωρίζει.

Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι ο 41χρονος παρουσίαζε επεισόδια έντονης αδιαθεσίας και σύγχυσης. Περιέγραψε συμπτώματα όπως ξηροστομία, ταχυκαρδία και δυσκολία αναγνώρισης του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Οι περιγραφές αυτές αποτελούν μαρτυρίες του οικογενειακού περιβάλλοντος και μένει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

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Στο μικροσκόπιο και τα συμπτώματα της μητέρας του

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν για την υπόθεση, στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται και η κατάσταση της υγείας της μητέρας του 41χρονου, καθώς φέρεται να έχει εμφανίσει παρόμοια συμπτώματα.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη, ποια ουσία ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε και αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα καταγγελλόμενα περιστατικά και τα προβλήματα υγείας που περιέγραψε ο γιατρός.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και οι καταγγελίες σε βάρος της 41χρονης δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

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