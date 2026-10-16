Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συγκλονίζει η υπόθεση δηλητηρίασης του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι, στον οποίο έδινε ατροπίνη κρυφά η πρώην σύζυγός του.

Φίλη της γυναίκας που κατηγορείται πως δηλητηρίασε τον άντρα της, στρατιωτικό γιατρό στο 251 ΓΝΑ, μίλησε στο Live News για τα όσα συνέβησαν: «Δεν της συμπαραστεκόταν ο άντρας της καθόλου. Καθόλου όμως. Μου είχε πει ‘νιώθω σαν ένα σακί πατάτες που το πάνε δεξιά και αριστερά και δεν του δίνουν σημασία’. Γιατί ο 41χρονος είναι πολύ, από ό,τι έλεγε, κολλημένος με τους γονείς του, με τον πατέρα του ειδικά», είπε.

Advertisement

Advertisement

Όσο για την σχέση της 40χρονης με την εκκλησία, ανέφερε: «Μου είπε επίσης ότι πριν από κανέναν μήνα είχε συναντήσει, ενώ ήταν με το παιδί, μία ρασοφορεμένη γυναίκα η οποία της είχε πουλήσει κομποσκοίνια και της είχε δώσει ένα φυλαχτό σαν λιβάνι. Και της είχε πει ‘μπορείς να το έχεις πάντα πάνω σου. Μπορείς ακόμα και να φας και να το έχεις και σαν λιβάνι’».

Περιστέρι: Βίντεο με τον γιατρό να καταρρέει

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, το περασμένο καλοκαίρι ο άντρας κατέρρευσε ξαφνικά. Γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο τρόμαξε και ανησύχησε με αποτέλεσμα να καλέσει άμεσα το ΕΚΑΒ.

Η ίδια νόμιζε ότι πρόκειται για άνθρωπο με ψυχολογικά προβλήματα, πιθανόν μεθυσμένο. Το ίδιο φέρεται να θεώρησαν και οι άντρες του ΕΚΑΒ οι οποίοι τον μετέφεραν με φορείο στο νοσοκομείο.