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Εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν ατροπίνη σε δείγματα από την κατοικία του θύματος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης και άλλων ουσιών.

Ο καταγγέλλων εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, καταγράφοντας την πρώην σύζυγό του να προσθέτει ύποπτη ουσία σε τρόφιμα και νερό.

Η κατηγορούμενη αρνείται τις καταγγελίες, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

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Τέσσερις φορές χρειάστηκε να νοσηλευτεί μέσα σε διάστημα 18 μηνών ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός από το Περιστέρι, ο οποίος καταγγέλλει ότι η πρώην σύζυγός του επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει. Όπως περιέγραψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Live News» του MEGA, οι υποψίες του εντάθηκαν όταν εμφάνισε ξανά συμπτώματα έπειτα από συνάντησή τους, ενώ αποφάσισε να τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι του για να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή από τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν ατροπίνη σε δείγματα από το σπίτι του γιατρού, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν και άλλες ουσίες.

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Η πρώην σύζυγός του αρνείται τις κατηγορίες.

«Τα έβαζε στα τρόφιμα και στο νερό»

Ο 41χρονος υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του τού προκαλούσε σκόπιμα προβλήματα υγείας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που διαθέτει αφορούν το τελευταίο περιστατικό.

«Τα έβαζε στα τρόφιμα και στο νερό. Εγώ για το νερό υποψιαζόμουν. Δεν είχα σκεφτεί για τρόφιμα και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό», ανέφερε.

Όπως είπε, θα ήθελε να εντοπιστεί και το βιντεοληπτικό υλικό από κατάστημα εστίασης όπου είχαν συναντηθεί στις 19 Ιουλίου, καθώς θεωρεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη διερεύνηση του ενδεχομένου να είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και παλαιότερα.

«Μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι δεν κολλάει, αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς ότι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, κάποιος να προσπαθεί να σου κάνει κακό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέσσερις νοσηλείες σε 18 μήνες – Είχε χρειαστεί διασωλήνωση

Ο στρατιωτικός γιατρός αποκάλυψε ότι μέσα σε περίπου ενάμιση χρόνο νοσηλεύτηκε τέσσερις φορές, εκ των οποίων οι τρεις σε ψυχιατρική κλινική και μία σε παθολογική κλινική, όπου χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

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«Εγώ νοσηλεύτηκα συνολικά τρεις φορές στην ψυχιατρική κλινική και μία φορά στην παθολογική, όπου είχα χρειαστεί να διασωληνωθώ κιόλας. Τέσσερις το σύνολο», είπε.

Όπως περιέγραψε, για μεγάλο διάστημα δεν μπορούσε να εξηγήσει τι προκαλούσε τα συμπτώματά του. Οι υποψίες του άρχισαν να εντείνονται μετά τη συνάντηση της 19ης Ιουλίου, καθώς, όπως υποστηρίζει, αισθανόταν καλά για ένα διάστημα, αλλά παρουσίασε ξανά προβλήματα υγείας μετά την έξοδό τους.

«Έγινε αυτό το συμβάν στο σουβλατζίδικο, το οποίο από εκείνη την ώρα και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι όντως κάτι δεν πηγαίνει καλά, επειδή για μεγάλο διάστημα ήμουν καλά και ξαφνικά μετά από εκείνη τη συνάντηση άρχισα να έχω πάλι συμπτώματα», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, ζήτησε να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το κατάστημα.

Οι κάμερες στο σπίτι και το βίντεο της 11ης Οκτωβρίου

Μετά τις υποψίες που είχαν δημιουργηθεί, ο 41χρονος εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, σε βίντεο που καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου 2026, η πρώην σύζυγός του φέρεται να χρησιμοποιεί σύριγγα για να προσθέσει ουσία σε τρόφιμα και μπουκάλια νερού που βρίσκονταν στην κουζίνα.

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Ο ίδιος περιέγραψε ότι παρακολουθούσε τις εικόνες από τις κάμερες ενώ η 40χρονη βρισκόταν στο σπίτι. Όπως είπε, πριν από την επίσκεψή της εκείνη είχε επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να μάθει πού βρισκόταν. Ακολούθησαν άλλες δύο κλήσεις, στις οποίες δεν απάντησε, ενημερώνοντάς την με μήνυμα ότι εξέταζε ασθενή.

Ο γιατρός υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν είχε προηγηθεί ανάλογη ενέργεια στο παρελθόν και ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Ουσιαστικά οι αποδείξεις υπάρχουν μόνο για αυτό το τελευταίο συμβάν. Απλώς τα προηγούμενα, τα συμπτώματά μου μοιάζουν πολύ», σημείωσε.

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Όπως πρόσθεσε, η ύπαρξη βιντεοληπτικού υλικού από τη συνάντηση της 19ης Ιουλίου θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να συμβάλει στη διερεύνηση του εάν είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και τότε.

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Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι καταγγελίες του 41χρονου και τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των Αρχών.