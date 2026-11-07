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Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή αστυνομικού της ομάδας Ζ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, σε παράδρομο του Κηφισού, όταν υπηρεσιακή μοτοσικλέτα παρέσυρε μία γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 14:00, όταν η πεζή παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα της ομάδας Ζ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δικυκλιστές του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες τόσο στη γυναίκα όσο και στον αστυνομικό που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από την πλευρά του, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς υπέστη τραύματα στο πρόσωπο.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος. Μεταξύ αυτών είναι και το ενδεχόμενο η γυναίκα να επιχείρησε να περάσει απέναντι, διασχίζοντας το οδόστρωμα από σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών.