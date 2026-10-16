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Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα εκ νέου μετά την προθεσμία που ζήτησε κι έλαβε προκειμένου να απολογηθεί, ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση MDMA σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε ότι ήταν αυτός, που έδωσε τα ναρκωτικά στον 20χρονο φίλο της νεαρής και ο οποίος με τη σειρά του, σύμφωνα με την απολογία του, τα μοιράστηκε με την κοπέλα.

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Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αρνηθεί ότι γνώριζε και τους δύο, τόσο την 20χρονη όσο και τον φίλο της.

Φέρεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να παραδέχεται, όπως τουλάχιστον μεταφέρθηκε με δηλώσεις της συνηγόρου του, ότι είχε διακινήσει ναρκωτικά, στο πλαίσιο, όμως, της διάθεσης μεταξύ χρηστών.

Ο ίδιος, αντιμετωπίζει και νέα κατηγορία, αυτή της διακίνησης ναρκωτικών με σκοπό την πώληση, καθώς στην κατοχή του, βρέθηκαν κι άλλες ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα 39 γραμμάρια χασίς, αλλά και ποσότητες MDMA τόσο σε μορφή βράχου όσο και σε μορφή πάστας.

Από την άλλη, ο 20χρονος φίλος της νεαρής, ο οποίος επίσης είχε συλληφθεί για την υπόθεση μετά το θάνατό της, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα και αρνήθηκε στην απολογία του ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της άτυχης κοπέλας.