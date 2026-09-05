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Η θεραπεία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον υπό την επίβλεψη ειδικού και σε συνδυασμό με συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Το Υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο δεν θα χορηγείται για κατ' οίκον χρήση και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες ασθενείς.

Η Νέα Ζηλανδία αποτελεί τη δεύτερη χώρα παγκοσμίως που υιοθετεί τη συγκεκριμένη μέθοδο μετά την Αυστραλία, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση μιας δύσκολης ψυχικής πάθησης.

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Δύο ψυχίατροι στη Νέα Ζηλανδία έλαβαν έγκριση για τη συνταγογράφηση MDMA φαρμακευτικής καθαρότητας σε άτομα που πάσχουν από σοβαρή διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD).

Η απόφαση της Medsafe, της ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων της Νέας Ζηλανδίας, καθιστά τη χώρα τη δεύτερη παγκοσμίως —μετά την Αυστραλία το 2023— που εγκρίνει τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας (γνωστής και ως ναρκωτικό των πάρτι) για τη θεραπεία της PTSD.

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«Η PTSD καταστρέφει ζωές και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Σέιμουρ, ο οποίος πέρυσι είχε στηρίξει την έγκριση των «μαγικών μανιταριών» για τη θεραπεία ατόμων με σοβαρή κατάθλιψη. «Το MDMA μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό στη θεραπεία της νόσου, μέσω της ψυχεδελικής θεραπείας».

Η Νέα Ζηλανδία, δεσμεύεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε «καινοτόμες θεραπείες», δήλωσε ο Σέιμουρ.

Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) είναι μια πάθηση ψυχικής υγείας που εκδηλώνεται αφού ένα άτομο βιώσει ή απειληθεί από τραυματικά γεγονότα, όπως θάνατο, πολεμικές συγκρούσεις ή σεξουαλική κακοποίηση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει ο Guardian, διεξάγονται κλινικές δοκιμές, αφότου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απέρριψε το 2024 τη νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης του MDMA, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά του.

Οι διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές για τη θεραπεία του PTSD στις ΗΠΑ περιορίζονταν μέχρι πρότινος σε δύο αντικαταθλιπτικά, τα οποία απαιτούν τρίμηνη χορήγηση για να επιφέρουν αποτελέσματα. Τα ποσοστά ανταπόκρισης των ασθενών στα εν λόγω φάρμακα παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Μια μελέτη που διεξήχθη πέρυσι στο Ισραήλ διαπίστωσε ότι η χρήση MDMA από συμμετέχοντες στο μουσικό φεστιβάλ Nova —όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς— λειτούργησε βοηθητικά, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις του τραύματος που υπέστησαν.

Το Υπουργείο Υγείας του Ουέλινγκτον ανακοίνωσε ότι η θεραπεία με τη συνδρομή MDMA θα συνδυάζεται με ψυχοθεραπεία, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα χορηγούνται φάρμακα στους ασθενείς για χρήση κατ’ οίκον.

«Η θεραπεία πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον, υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου ψυχιάτρου, και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού πλάνου», ανέφερε το υπουργείο. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.