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Τον «βίο αβίωτο» έκανε ο σύντροφος μιας 47χρονης αλλοδαπής στη Θεσσαλονίκη.

Η καταγγελία έφτασε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, όταν περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά είδαν τη γυναίκα, η οποία ήταν μαζί με τον 46χρονο σύντροφό της έξω από το αυτοκίνητο, και αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν σε δυσχερή θέση και τους έκανε νοήματα.

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Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 46χρονος σύντροφός της, νωρίτερα την ίδια ημέρα, την ξυλοκόπησε στην πολυκατοικία όπου διαμένουν αλλά και μέσα στο αυτοκίνητό του.

Επίσης, κατήγγειλε ότι μία ημέρα νωρίτερα ο 46χρονος της επιτέθηκε και προέβη σε ασελγείς πράξεις παρά τη θέλησή της.

Ο 46χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, βιασμό και παράνομη κατακράτηση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.