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Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ένας 12χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από πέντε συνομήλικούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:05, όταν ο 12χρονος πήγε στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του για να παίξουν ποδόσφαιρο. Μόλις τα δύο παιδιά μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, τα πλησίασαν πέντε ανήλικοι, οι οποίοι αρχικά επιτέθηκαν φραστικά στον 12χρονο, εξαπολύοντας ύβρεις σε βάρος των γονιών του.

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Όταν το παιδί επιχείρησε να αντιδράσει, οι πέντε ανήλικοι άρχισαν να το χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ακόμη και τότε, οι δράστες συνέχισαν να του επιτίθενται.

Κατά την πτώση του, ο 12χρονος χτύπησε το κεφάλι του στο κάγκελο της εισόδου του γηπέδου, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει. Μετά την επίθεση, οι ανήλικοι αποχώρησαν από το σημείο, ενώ το θύμα επικοινώνησε μέσω του κινητού τηλεφώνου του με τον πατέρα του.

Ο πατέρας του παιδιού έσπευσε να το παραλάβει και το μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Ο 12χρονος νοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Κατά την επίσκεψη των αστυνομικών στο νοσοκομείο, ο ανήλικος κατέθεσε ότι αναγνωρίζει δύο από τα πέντε παιδιά που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, καθώς φοιτούν στο ίδιο Γυμνάσιο με εκείνον.

Για την υπόθεση, το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους δύο ανήλικους που αναγνώρισε το θύμα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των άλλων τριών παιδιών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.