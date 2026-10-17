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Η διευθύντρια του ιδρύματος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ο διευθυντής και τέσσερις υπάλληλοι κουζίνας έλαβαν ποινές φυλάκισης για την προσθήκη επιβλαβών ουσιών.

Τα παιδιά παρουσίασαν ανώμαλα επίπεδα μολύβδου στο αίμα λόγω κατανάλωσης μολυσμένων αρτοσκευασμάτων, ωστόσο η πλειονότητα ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πρώτο κύκλο θεραπείας.

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για δέκα αξιωματούχους, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρέχει πλήρη ιατρική υποστήριξη στους πληγέντες μαθητές.

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Ένα δικαστήριο στην επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα καταδίκασε την Παρασκευή έξι άτομα για την παραγωγή και πώληση τοξικών και επιβλαβών τροφίμων, τα οποία προκάλεσαν δηλητηρίαση σε 247 παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα νηπιαγωγείο της πόλης Τιανσούι, ενώ η διευθύντρια του νηπιαγωγείου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η Λι Χουϊφάνγκ, υπεύθυνη του νηπιαγωγείου «Χέσι Πέιξιν» στην περιοχή Μαϊτζί, και ο Ζου Τζινγκλίν, διευθυντής του νηπιαγωγείου, έδωσαν εντολές και οργάνωσαν την προσθήκη τοξικών ουσιών στα τρόφιμα που σερβίρονταν στα παιδιά και στο προσωπικό, προκειμένου να φαίνονται πιο πολύχρωμα και ελκυστικά για λόγους εμπορικούς.

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Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Λανζού στην επαρχία Γκανσού, η Λι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων εφ’ όρου ζωής και κατάσχεση προσωπικής περιουσίας αξίας 500.000 γιουάν (περίπου 74.000 δολάρια ΗΠΑ). Ο Ζου καταδικάστηκε σε 15 έτη φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 γιουάν. Τέσσερις εργαζόμενοι στην κουζίνα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από έξι έως οκτώ έτη, καθώς και σε πρόστιμα, για την εκτέλεση των οδηγιών.

Σύμφωνα με μια έκθεση έρευνας της επαρχίας που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025, αυτά τα αρτοσκευάσματα σερβίρονταν σε παιδιά και προσωπικό σε μηνιαία βάση από τον Μάιο του 2024. Από τα 251 παιδιά που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, τα 247 παρουσίαζαν ανώμαλα επίπεδα μολύβδου στο αίμα. Και τα 247 παιδιά με ανώμαλα επίπεδα μολύβδου στο αίμα υποβλήθηκαν σε νοσηλεία ή σε διατροφική παρέμβαση στο σπίτι. Μέχρι τις 20 Ιουλίου 2025, τα περισσότερα από τα παιδιά που είχαν προσβληθεί είχαν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο θεραπείας τους και είχαν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Η κλινική αξιολόγηση από ειδικούς έδειξε μέση μείωση κατά 40,21% στα επίπεδα μολύβδου στο αίμα μετά τη θεραπεία, επιτυγχάνοντας τους προβλεπόμενους θεραπευτικούς στόχους.

Σύμφωνα με την έκθεση έρευνας του Ιουλίου, οι επαρχιακές πειθαρχικές αρχές διεξήγαγαν έρευνα σε 10 τοπικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της επαρχιακής επιτροπής υγείας και ηγετικά στελέχη της πόλης Τιανσούι. Η επαρχιακή κυβέρνηση του Γκανσού έχει δεσμευτεί να παράσχει πλήρη υποστήριξη για την ιατρική περίθαλψη των παιδιών.