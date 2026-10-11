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Ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Φανγκ Τσιού, εγκαινίασε την παιδική χαρά «Panda Friendship» στο Πάρκο Δηλαβέρη στον Πειραιά, με στόχο την ενίσχυση των ελληνοκινεζικών σχέσεων.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» οικογένειες με παιδιά, καθώς και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία φωτογραφήθηκε με τον πρέσβη και συνομίλησε με τα παιδιά.

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Ο χώρος περιλαμβάνει παιχνίδια και διακόσμηση με θέμα το πάντα, με σκοπό τη δημιουργία ενός φιλικού και ευχάριστου χώρου για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής. Το πάντα χρησιμοποιήθηκε για να συμβολίσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου.