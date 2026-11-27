Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την επέκταση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης στην Ευρυτανία, ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη περιοχή τη νέα φάση της πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, στοχεύοντας στην ενίσχυση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων στην ελληνική περιφέρεια.

Κατά την επίσκεψή της στο Καρπενήσι, η υπουργός συζήτησε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις δημογραφικές προκλήσεις και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της περιοχής.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, καθώς και αυξημένη ετήσια επιχορήγηση για τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του ιδρύματος.

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Την επέκταση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης στη μη ακριτική ηπειρωτική Ελλάδα, με πρώτη την Ευρυτανία, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Καρπενήσι, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης εντάσσεται η Ευρυτανία

Η υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκε το ΚΑΠΗ Καρπενησίου και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και συνομίλησε με πολίτες και εργαζομένους.

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«Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την τρίτη φάση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης από την Ευρυτανία, καθώς είναι ο νομός που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιφερειακές ενότητες της ακριτικής Βόρειας Ελλάδας. Πλέον το επεκτείνουμε και στη μη ακριτική ηπειρωτική Ελλάδα. Δίνουμε οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με προκαταβολή 50%, ενώ δεν ζητάμε από τους πολίτες να έχουν βρει δουλειά πριν μετακομίσουν.

Έχουμε ήδη δεχθεί 4.800 αιτήσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον των πολιτών για μια νέα αρχή στην ελληνική περιφέρεια. Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε όσους κατάγονται από το Καρπενήσι και επιθυμούν να επιστρέψουν, σε νέα ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους, σε ανθρώπους που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλουμε το Καρπενήσι γεμάτο ζωή 365 ημέρες τον χρόνο, με περισσότερους μόνιμους κατοίκους, νέες οικογένειες και περισσότερα παιδιά στα σχολεία», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Την υπουργό συνόδευσαν η βουλευτής Ευρυτανίας, Θωμαΐδα (Τζίνα) Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, και η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, Αριστείδη Τασιό, τον δήμαρχο Καρπενησίου, Χρήστο Κακαβά, και τους αντιδημάρχους Αγράφων, Γιώργο Αθανασίου και Παναγιώτη Μπράζια, βρέθηκαν οι δημογραφικές προκλήσεις της περιοχής, οι πολιτικές του υπουργείου για τη στήριξη των πολιτών και η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι δράσεις του υπουργείου για τη στέγαση και τη στήριξη της οικογένειας έχουν ήδη ωφελήσει πολλούς κατοίκους της Ευρυτανίας. Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου Ι» έχουν εκταμιευθεί εννέα στεγαστικά δάνεια ύψους 543.500 ευρώ και μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» δώδεκα δάνεια ύψους 770.600 ευρώ. Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί 167 vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, συνολικής αξίας 389.695 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχουν εγκριθεί 66 επιμελητές και έχουν ενεργοποιηθεί 23 συμφωνητικά.

Νωρίτερα, η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το ΚΑΠΗ Καρπενησίου, όπου συνομίλησε με τους πολίτες για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

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Στη συνέχεια, η υπουργός μετέβη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, όπου την υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διοικητής του, Σταύρος Φακίτσας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου περιηγήθηκε στους χώρους του Θεραπευτηρίου και ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της διοίκησης για τη λειτουργία του, την αναβάθμιση των υποδομών και την πορεία στελέχωσής του.

Το Θεραπευτήριο φιλοξενεί 80 άτομα, παρέχοντας υπηρεσίες καθημερινής φροντίδας, ιατρονοσηλευτικής παρακολούθησης, φυσικοθεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Θεραπευτηρίου, προβλέπεται η πρόσληψη έξι εργαζομένων μέσω του νέου ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία της Δόμνας Μιχαηλίδου για την κάλυψη 200 θέσεων εργασίας στις εποπτευόμενες δομές κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου.

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Οι θέσεις στην Ευρυτανία αφορούν τέσσερις βοηθούς νοσηλευτών και δύο βοηθούς νοσοκόμων/φύλακες ασθενών, με πλήρη απασχόληση για 12 μήνες. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη διοίκηση του Θεραπευτηρίου, αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης 11 κενών οργανικών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ.

Η ετήσια επιχορήγηση του Θεραπευτηρίου από το υπουργείο για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών αυξήθηκε κατά 66,7%, από 9.000 ευρώ το 2025 σε 15.000 ευρώ το 2026.

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Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού του Θεραπευτηρίου, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας, η ανακαίνιση του δαπέδου της παλαιάς πτέρυγας και η προμήθεια νέου επαγγελματικού εξοπλισμού. Επιπλέον, έχει εγκριθεί η αξιοποίηση αποθεματικού ύψους 95.000 ευρώ για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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