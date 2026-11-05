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Μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, έκανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της περιγράφει πώς μια απρόσμενη συνάντηση με παππούδες και γιαγιάδες από τα ΚΑΠΗ του Πειραιά, την ημέρα που ο πατέρας της θα είχε τα γενέθλιά του, συνδέθηκε με την αγάπη που θα έδινε εκείνος στον εγγονό του.

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«Σήμερα θα είχε γενέθλια ο μπαμπάς μου.

Πρωί πρωί, πήρα τον γιο μου, που έχει το όνομά του, για να τον αφήσω στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Την ίδια ώρα, στη Βουλή, είχαν έρθει οι παππούδες και οι γιαγιάδες από τα ΚΑΠΗ του Πειραιά για την ξενάγηση που τους είχα υποσχεθεί.

Πριν αφήσω τον μικρό στον σταθμό, πέρασα να τους χαιρετίσουμε. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δύο στιγμές της ημέρας μου συνδέθηκαν με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Στη χαρά τους, στη ζεστασιά στο βλέμμα τους, στα χαμόγελα και στο αυθόρμητο καμάρι τους, έβλεπα κάτι από την αγάπη που θα του χάριζε ο δικός του παππούς.

Μια ημέρα που η απουσία του μπαμπά μου γίνεται ακόμα πιο αισθητή, η παρουσία τόσων άλλων παππούδων και γιαγιάδων την έκανε για λίγο, πιο γλυκιά.

Πόσο τρυφερά τα φέρνει καμιά φορά η ζωή.»