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Τι γίνεται όταν η ώρα που πρέπει να είσαι στη δουλειά είναι η ίδια ώρα που πρέπει κάποιος να βρίσκεται δίπλα στο παιδί σου; Για πολλούς γονείς, το ποιος θα φροντίσει το μικρό παιδί τους τις ώρες που εργάζονται είναι μια από τις πιο πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» δημιουργήθηκαν για να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό: να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη φροντίδα και τη δυνατότητα σε κάθε οικογένεια να επιλέγει τον επιμελητή που ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμά της και στον χρόνο που χρειάζεται βοήθεια.

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Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος δείχνει ότι χιλιάδες γονείς αξιοποιούν ήδη αυτή τη δυνατότητα. Περισσότερες από 7.500 αιτήσεις ωφελουμένων και πάνω από 4.000 αιτήσεις επιμελητών έχουν εγκριθεί, ενώ έχουν υπογραφεί περισσότερα από 3.200 συμφωνητικά.

Οι αριθμοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν βλέπουμε τι αλλάζει στην πράξη. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε την ιστορία της Τατιάνας, της μικρής Αλίκης και της Ελένης, της γιαγιάς που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ως επιμελήτρια. Μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης απέκτησε – μέσα από το πρόγραμμα – και την οικονομική στήριξη που προβλέπεται, ώστε η Ελένη να αναλάβει τη φροντίδα της μικρής Αλίκης.

Όσο περισσότεροι γονείς αξιοποιούν το πρόγραμμα τόσο πιο σημαντικό είναι να διευρύνεται και το δίκτυο των επιμελητών, ώστε οι οικογένειες, όπου κι αν βρίσκονται, να έχουν περισσότερες επιλογές και να μπορούν ευκολότερα να βρουν τον άνθρωπο στον οποίο θα εμπιστευτούν το παιδί τους.

Γι’ αυτό καλούμε όσους αγαπούν τη φροντίδα των παιδιών και πληρούν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών.

Αυτό είναι το επόμενο βήμα: περισσότερες «Νταντάδες της Γειτονιάς», ώστε το πρόγραμμα να φτάσει σε ακόμη περισσότερους γονείς σε όλη τη χώρα.