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Τρία σχολεία του Πειραιά επισκέφθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχοντας την ευκαιρία να συναντήσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και να συζητήσει μαζί τους για τη νέα σχολική περίοδο.

Οι επισκέψεις, ωστόσο, είχαν και μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη για την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τα παιδιά θέλησαν να της προσφέρουν ένα ξεχωριστό δώρο, έναν τεράστιο λούτρινο αρκούδο, ο οποίος όπως ήταν φυσικό δεν πέρασε απαρατήρητος.

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Μετά το τέλος των επισκέψεων, ο εντυπωσιακού μεγέθους αρκούδος πήρε μαζί με την υπουργό τον δρόμο για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελώντας το πιο ιδιαίτερο αναμνηστικό μιας ημέρας γεμάτης χαμόγελα, ευχές και συναντήσεις με τη σχολική κοινότητα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έφυγε έτσι από τον Πειραιά όχι μόνο με τις ευχές για μια καλή σχολική χρονιά, αλλά και με ένα… ογκώδες δώρο από τους μικρούς μαθητές.