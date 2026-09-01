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Μια σημαντική αλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Όπως έκανε γνωστό, για πρώτη φορά τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσβασης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η αλλαγή αυτή έρχεται να περιορίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά και να ενισχύσει την πρόσβασή τους στις διαθέσιμες δομές φροντίδας.

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Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι διαθέσιμες θέσεις, ιδιαίτερα για παιδιά ηλικίας κάτω των 2,5 ετών, δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Ως συμπληρωματική επιλογή για τις οικογένειες ανέφερε το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», μέσω του οποίου προβλέπεται οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα του παιδιού από επιμελητή ή επιμελήτρια. Τον συγκεκριμένο ρόλο μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναλάβουν ακόμη και ο παππούς ή η γιαγιά.

Η απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση των πολύτεκνων, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με λιγότερα εμπόδια και περισσότερες δυνατότητες για τους γονείς και τα παιδιά.