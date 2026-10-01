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Ένα συγκινητικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας δημοσίευσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τιμώντας τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και τη θέση τους στην κοινωνία.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναδεικνύει μέσα από το βίντεο την αξία της εμπειρίας, της μνήμης και της προσφοράς των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού και φροντίδας.

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Η Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας τιμάται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και αποτελεί αφορμή για να αναδειχθούν οι ανάγκες, τα δικαιώματα και η ενεργή συμμετοχή των μεγαλύτερων ανθρώπων στην κοινωνική ζωή.