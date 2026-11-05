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Η συμμαχία των τριών αραβικών πολιτικών παρατάξεων αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τον επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, σε μια κίνηση που, όπως υποστηρίζει, αποσκοπεί στην αποτροπή της επιστροφής του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία στο Ισραήλ.

Με τη στήριξη της συμμαχίας, ο Άιζενκοτ αναμένεται να συγκεντρώσει την στήριξη 67 μελών της επόμενης Κνεσέτ, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας του κοινοβουλίου.

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Ο Άιζενκοτ είχε ήδη λάβει περισσότερες έδρες από τον σημερινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο η νέα απόφαση διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ των δύο.

Η απόφαση της Κοινής Λίστας

Η Κοινή Λίστα ανέφερε ότι η ομόφωνη απόφαση των τριών συνιστωσών της ελήφθη «ως απάντηση στη δημόσια απαίτηση να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στήριξη προς τον Άιζενκοτ έχει ιδιαίτερη σημασία, παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνει, το αντιπολιτευτικό μπλοκ δεν έχει μέχρι στιγμής επιδείξει επαρκή διάθεση να «αντιμετωπίσει την πολιτική του Νετανιάχου», αλλά και να καταπολεμήσει την υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες αμφισβήτησης της νομιμότητας των πολιτικών τους επιλογών.

«Παρότι ο Άιζενκοτ έχει λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η μεταξύ τους διαφορά», αναφέρει η συμμαχία.

Σύμφωνα με την ίδια, η κίνηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητες πολιτικής αλλαγής και να περιορίσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα μπορούσε να διατηρήσει τον Νετανιάχου στην εξουσία.

Η διαδικασία ενώπιον του προέδρου Χέρτζογκ

Αντιπροσωπεία της Κοινής Λίστας αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα την πρότασή της στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ το απόγευμα της Πέμπτης.

Ωστόσο, η συγκέντρωση 67 μελών της νέας Κνεσέτ υπέρ του Άιζενκοτ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλα τα κόμματα που τον στηρίζουν θα συμμετάσχουν τελικά στην κυβέρνηση που ενδέχεται να σχηματιστεί.