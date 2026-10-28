Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καταμέτρηση των ψήφων στο Ισραήλ δίνει προβάδισμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει στον ίδιο την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 61 εδρών.

Παρά την εκλογική αποδυνάμωση της κυβερνητικής συμμαχίας, η αντιπολίτευση υπό τον Γκάντι Αϊζενκοτ δυσκολεύεται να συγκροτήσει κυβερνητικό σχήμα λόγω σημαντικών εσωτερικών διαφωνιών.

Οι αραβικοί πολιτικοί σχηματισμοί ενδέχεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς η στάση τους θα επηρεάσει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καλείται να αξιολογήσει τις δυνατότητες συγκρότησης πλειοψηφίας, ενώ το ενδεχόμενο νέων εκλογών παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ αποκτά νέα διάσταση. Οι κάλπες έκλεισαν, τα exit polls έδειξαν αδιέξοδο, αλλά η πραγματική καταμέτρηση των ψήφων δίνει πλέον ένα προβάδισμα στο στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όχι όμως αρκετό για να του εξασφαλίσει την παραμονή στην πρωθυπουργία.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος κέρδισε περισσότερες ψήφους. Είναι ποιος θα μπορέσει να συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική υποστήριξη που απαιτείται για να κυβερνήσει.

Advertisement

Advertisement

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση των ισραηλινών εκλογών: οι αραβικοί πολιτικοί σχηματισμοί, τους οποίους ο Νετανιάχου αποκλείει κατηγορηματικά από κάθε κυβερνητικό συνδυασμό, ενδέχεται να καθορίσουν ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός.

Η νέα καταμέτρηση αλλάζει τις ισορροπίες

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, με καταμετρημένο το 51,8% των ψηφοδελτίων, η προβολή των εδρών έδινε 55 στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 49 στην αντιπολίτευση του Γκάντι Αϊζενκοτ και 16 στα αραβικά κόμματα.

Η εικόνα διαφέρει από τα αρχικά exit polls, τα οποία εμφάνιζαν τα δύο μεγάλα στρατόπεδα σχεδόν ισόπαλα, με περίπου 51 έδρες το καθένα.

Ωστόσο, ακόμη και οι 55 έδρες δεν αρκούν. Η απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ απαιτεί 61 από τις συνολικά 120 έδρες.

Το AFP υπογραμμίζει ότι η καταμέτρηση συνεχίζεται και ότι οι συσχετισμοί μπορούν να μεταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωσή της, η οποία αναμένεται την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή το πρωί.

Advertisement

Reuters: Δύο διεκδικητές, καμία εξασφαλισμένη κυβέρνηση

Το Reuters περιγράφει μια ασυνήθιστη μετεκλογική κατάσταση: τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Αϊζενκοτ διεκδικούν την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης, χωρίς κανείς να έχει εξασφαλίσει την αναγκαία πλειοψηφία.

Ο Νετανιάχου ζητά τη συγκρότηση μιας ισχυρής δεξιάς εθνικής κυβέρνησης, ενώ ο αντίπαλός του υποστηρίζει ότι οι πολίτες καταψήφισαν την παραμονή του σημερινού πρωθυπουργού στην εξουσία.

Advertisement

Το πρακτορείο επισημαίνει ότι οι πολιτικές δηλώσεις δεν αλλάζουν την αριθμητική των εδρών. Το Ισραήλ εισέρχεται σε μια περίοδο δύσκολων διαπραγματεύσεων, με πιθανότητα παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Associated Press: Η εκλογική αποδοκιμασία δεν σημαίνει πολιτική ήττα

Το αμερικανικό Associated Press εστιάζει στο παράδοξο της αναμέτρησης.

Advertisement

Οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι αποδυνάμωσαν τη σημερινή κυβερνητική συμμαχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι απομάκρυναν τον Νετανιάχου από την εξουσία.

Η αντιπολίτευση συγκεντρώνει δυνάμεις που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με σημαντικές διαφωνίες μεταξύ τους.

Το AP επισημαίνει επίσης ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα πρέπει να αναθέσει την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό αρχηγό που διαθέτει τις καλύτερες προοπτικές συγκρότησης πλειοψηφίας.

Advertisement

Εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ μπορεί να οδηγηθεί ξανά στις κάλπες.

Advertisement

Times of Israel και Jerusalem Post: Το πρόβλημα του Αϊζενκοτ

Η ισραηλινή Times of Israel αναδεικνύει τη δυσκολία του Αϊζενκοτ να μετατρέψει την αντιπολίτευση στον Νετανιάχου σε κυβερνητική πλειοψηφία.

Το κόμμα Yashar του πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων εμφανίζεται δεύτερο, πίσω από το Λικούντ. Όμως ο Αϊζενκοτ επιμένει ότι η εκλογική διαδικασία σηματοδοτεί την ανάγκη αλλαγής πολιτικής ηγεσίας.

Advertisement

Η Jerusalem Post επισημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμφωνούν μεταξύ τους για τη συνεργασία με τις αραβικές παρατάξεις. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικότερο ακόμη και από τη διαφορά εδρών ανάμεσα στα δύο μεγάλα στρατόπεδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναθεώρηση των exit polls του Channel 12, που έδωσε 52 έδρες στον Νετανιάχου έναντι 49 της εβραϊκής αντιπολίτευσης, ενώ τα Kan 11 και Channel 13 εμφάνισαν ισοπαλία 51–51.

Le Monde: Ποιος είναι πραγματικά ο αντίπαλος του Νετανιάχου;

Η γαλλική Le Monde εξετάζει την πολιτική φυσιογνωμία του Αϊζενκοτ και το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας χωρίς ριζική αλλαγή στην πολιτική ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο πρώην αρχηγός του στρατού υποστηρίζει την αποκατάσταση της θεσμικής εμπιστοσύνης, αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και επικρίνει τη βία των εποίκων.

Δεν τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της άμεσης ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους υπό τη δική του διακυβέρνηση.

Η γαλλική εφημερίδα φωτίζει έτσι ένα ουσιαστικό στοιχείο: η ενδεχόμενη αποχώρηση Νετανιάχου δεν σημαίνει αναγκαστικά εγκατάλειψη της σκληρής στρατιωτικής πολιτικής του Ισραήλ.

El País: Οι πολίτες ζητούν αλλαγή, αλλά φοβούνται το αδιέξοδο

Η ισπανική El País καταγράφει την επιφυλακτική αισιοδοξία των αντιπάλων του Νετανιάχου.

Στα δημοσιεύματά της αναδεικνύονται η ακρίβεια, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και την υγεία, η κοινωνική πόλωση και η ανησυχία για την ποιότητα της δημοκρατίας.

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι ο Αϊζενκοτ προσελκύει πολίτες που επιθυμούν αλλαγή, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται με την παραδοσιακή Αριστερά.

Αυτό όμως δεν αρκεί για τη συγκρότηση μιας σταθερής κυβέρνησης.

Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής και η αραβική ψήφος

Ένα από τα σημαντικότερα δεδομένα είναι η συμμετοχή, που έφθασε περίπου στο 77,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999.

Η ενισχυμένη προσέλευση των Αράβων πολιτών του Ισραήλ δημιουργεί νέα κοινοβουλευτική αριθμητική.

Οι αραβικοί σχηματισμοί μπορούν ενδεχομένως να στηρίξουν από κοινού με την αντιπολίτευση μια εναλλακτική κυβέρνηση ή να διευκολύνουν την ανοχή προς κυβέρνηση μειοψηφίας.

Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτικό ενδεχόμενο και όχι για συμφωνία που έχει επιτευχθεί.

Ο παράγοντας Τραμπ και οι διεθνείς ισορροπίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχοντας εκφράσει την υποστήριξή του στον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Associated Press, σχολίασε θετικά την εκλογική επίδοση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη οριστικό αποτέλεσμα.

Η επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση, ανεξαρτήτως σύνθεσης, θα κληθεί να διαχειριστεί τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, το Ιράν, τη Γάζα και το ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον.

Το συμπέρασμα: Προβάδισμα δεν σημαίνει εξουσία

Τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο Νετανιάχου έχει αποκτήσει πλεονέκτημα στην προσωρινή καταμέτρηση, χωρίς να έχει εξασφαλίσει κυβέρνηση.

Ο Αϊζενκοτ εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικές δυνατότητες, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στην εξεύρεση συμμάχων.

Οι αραβικές παρατάξεις μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά το αποτέλεσμα, ενώ ο πρόεδρος Χέρτσογκ θα κληθεί να αξιολογήσει τις πραγματικές δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης.

Το Ισραήλ μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες διαπραγματεύσεων. Και δεν αποκλείεται, εάν το αδιέξοδο παραμείνει, να οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

Η ουσία της επόμενης ημέρας είναι μία: ο Νετανιάχου προηγείται, αλλά η εξουσία δεν έχει ακόμη κριθεί.