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Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση στοχεύει στην εξάλειψη παράνομων υποδομών και στη σύλληψη υπόπτων που συνδέονται με τη Χαμάς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των χερσαίων περασμάτων στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Επιπλέον, απαγορεύτηκε η είσοδος στους περισσότερους Παλαιστίνιους εργαζόμενους στους οικισμούς, εν μέσω καταγγελιών από τοπικούς φορείς για συλλογική τιμωρία και πολιτική εκμετάλλευση της κατάστασης.

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O ισραηλινός στρατός ισόπέδωσε ολόκληρη γειτονιά στην Χεβρώνα εκδιώκοντας εκατοντάδες οικογένειες ταπό τα σπίτια τους στο πλαίσιο μιας «συλλογικής τιμωρίας», όπως καταγγέλεται, για την επίθεση ενόπλων κατά ενστόλων σε σημείο ελέγου έξω από την πόλη της Δυτικής Όχθης με αποτέλεσμα δύο στρατιώτες να σκοτωθούν ενώ νεκροί από τα πυρά συναδέλφων τους έπεσαν και οι δράστες. Η γετιονιά που κατεδαφίστήκε είναι αυτή στην οποία ζούσαν οι δράστες της επίθεσης.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC, όλα τα χερσαία περάσματα στη Δυτική Όχθη θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια των εκλογών στο Ισραήλ την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ στους Παλαιστίνιους εργαζόμενους θα απαγορευτεί η είσοδος σε όλους τους οικισμούς.

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1.500 έως 2.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους

Ο δήμος της Χεβρώνας αναφέρει ότι μια έκταση 35 εκταρίων έχει καταστραφεί ή έχει χαρακτηριστεί προς κατεδάφιση, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτις τους δια της βίας, χθες Σάββατο στην περιοχή Αΐν Ντέιρ Μπάχα. Ο υπ.Άμυνας του Ισραήλ κάνει λόγο για 2.000 άτομα.

Près de 500 000 Palestiniens à Hébron sont confrontés à un confinement israélien généralisé et à une offensive militaire, avec de nombreuses démolitions à travers la ville. Plus de 200 familles ont été expulsées de force de leurs foyers pendant la nuit, tandis que des forces israéliennes ont saisi certaines maisons et les ont transformées en positions militaires. Nour Odeh, de Al Jazeera, rapporte depuis la Cisjordanie occupée. — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) October 25, 2026

Πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια συγγενών και φίλων, ενώ ο δήμος άνοιξε κοινοτικές αίθουσες και παιδότοπους για την φιλοξενία όσων έχασαν τα σπίτια τους. Ολόκληρη η πόλη, με πληθυσμό 250.000 κατοίκων, τέθηκε υπό αποκλεισμό, με σημεία ελέγχου να έχουν στηθεί σε κάθε σημείο εισόδου.

Βίντεο από κάτοικο της Χεβρώνας που εστάλη στον Guardian, αποκαλύπτουν μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής, όπου κάθε σπίτι σε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα έχει ισοπεδωθεί. Σε ένα βίντεο διακρίνονται στρατιώτες να σημαδεύουν παλαιστινιακά σπίτια με έναν μαύρο σταυρό από σπρέι, σε άλλο φαίνεται μια μπουλντόζα να γκρεμίζει έναν πέτρινο τοίχο σε μια πλαγιά, ενώ σε ένα τρίτο εικονίζεται ένα μεγάλο κτίριο κατοικιών καλυμμένο με ισραηλινές σημαίες.

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Όπως αναφέρουν στο κτίριο ζούσε μιας επιφανούς οικογένειας από τη Χεβρώνα και επιτάχθηκεγια να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό στρατιωτικό αρχηγείο.

Ini bukan Gaza. Ini adalah Hebron-Tepi Barat, hari ini. https://t.co/8JeFowGbpG https://t.co/BBktIoYKJB https://t.co/QRsbxCw0kj — Berita Timur Tengah (@TimurTengahID) October 25, 2026

Από την πρώτη στιγμή της επίθεσης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλσωε ότι το Ισράηλ θα «ενεργήσει για να καταστρέψει αυτό το μέρος».

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Ο δε ακροδεξιός, εθνικιστής Υπ.Οικονομικών της κυβέρνηησής του, Μπέζαλελ εμφανίστηκε σε βίντεο να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο μπροστά από ένα παλαιστινιακό κτίριο που κατεδαφιζόταν. Ο ίδιος δήλωσε ότι έδωσε εντολή για «την άμεση κατεδάφιση μιας μεγάλης σειράς παράνομων αραβικών κατασκευών, που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της επίθεσης».

Ο Σμότριτς ζήτησε επίσης «μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση… ακριβώς όπως στη Γάζα και τον Λίβανο».

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«Πρόκειται για συλλογική τιμωρία» – Επιδειξη δύνημης πριν τις εκλογές ή μέρος ενός ευρύτερου μετεκλογικού σχεδίου

Ο δήμαρχος της Χεβρώνας, Γιουσέφ αλ-Τζααμπάρι, δήλωσε ότι η επιχείρηση «υπαγορεύεται από τις εκλογές» και ότι ο Νετανιάχου και οι υπουργοί του επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις ψήφους της άκρας δεξιάς και των εποίκων.

A Palestinian family in Hebron, south of the occupied West Bank, watch in heartbreak and anguish the remains of their home that was levelled to the ground by Israeli occupation authorities. 📹 Bilal al-Taweel https://t.co/tWBH3vrrLX Advertisement October 24, 2026

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε πληροφορίες για ισραηλινά σχέδια εκτοπισμού άλλων 2.500 ανθρώπων. «Υφιστάμεθα συλλογική τιμωρία για κάτι που ούτε κάναμε ούτε υποστηρίξαμε», δήλωσε ο Ίσα Αμρο , ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα από τη Χεβρώνα. «Τα δεινά μας μετατρέπονται σε πολιτικό εργαλείο για τις εκλογές στο Ισραήλ, ενώ αθώες οικογένειες πληρώνουν το τίμημα».

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Ο Άμρο ανέφερε ότι η οικογένεια της αδελφής του είναι μία από τις εκατοντάδες – περίπου 300- που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Μιλάμε για εκατοντάδες οικογένειες που έφυγαν από τα σπίτια τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος, παρόλο που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με όσα συνέβησαν δήλωσε ο Amro σε τηλεφωνική συνέντευξη στον Guardian. «Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει: αν πρόκειται απλώς για προεκλογική προπαγάνδα ή για ένα σοβαρό σχέδιο που απορρέει από αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές».

2,000 evacuated in massive IDF operation around Hebron after Hamas attack. 200 locations searched, 10 suspects arrested. Illegal structures demolished. Forces hunting weapons and terror infrastructure. 🇮🇱🔥 https://t.co/ZI7u7JoV4e Advertisement October 25, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σε γραπτή δήλωσή τους ότι περίπου 2.000 κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής ανήκουν σε μια φυλή η οποία, σύμφωνα με τις IDF, «συνδέεται με τη Χαμάς και από τους κόλπους της προέρχονται οι τρομοκράτες που πραγματοποίησαν τη χθεσινή επίθεση». «Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δόθηκε η δυνατότητα σε αμάχους που επιθυμούσαν να αποχωρήσουν, να εγκαταλείψουν προσωρινά την περιοχή μέσω καθορισμένων σημείων ελέγχου, τα οποία στελεχώνονται από την ISA [Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ] και στρατιώτες των IDF», αναφέρεται στη δήλωση.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε κατεδαφίσεις κοντά στο σημείο της επίθεσης της Παρασκευής, εξηγώντας ότι γκρεμίζουν «υποδομές και κατασκευές που ανεγέρθηκαν κατά παράβαση του νόμου, με στόχο την επιβολή της έννομης τάξης και την εξάλειψη πιθανών κινδύνων ασφαλείας που εγκυμονούν αυτές οι κατασκευές».

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To Ισραήλ κλείνει όλα τα περάσματα (check points) στη Δυτική Όχθη

Στο μεταξύ, οπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές όλα τα χερσαία περάσματα στη Δυτική Όχθη θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια των εκλογών στο Ισραήλ την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ στους Παλαιστίνιους εργαζόμενους θα απαγορευτεί η είσοδος σε όλους τους οικισμούς.

Ο στρατός ανακοίνωσε «απαγόρευση εισόδου και εξόδου για τους Παλαιστίνιους εργαζόμενους σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια καθώς και στην Κοιλάδα του Ιορδάνη —συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ζωνών— καθώς και το κλείσιμο όλων των χερσαίων περασμάτων» για την Τρίτη. Ανακοινώθηκε επίσης ότι, από από σήμερα Κυριακή απαγορεύεται η είσοδος στους περισσότερους εργαζόμενους στους οικισμούς, με εξαίρεση τις βιομηχανικές ζώνες και έναν περιορισμένο αριθμό άλλων περιοχών.

Πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, υπό την ηγεσία της Χαμάς, περισσότεροι από 100.000 Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι είχαν άδεια εισόδου στο Ισραήλ. Έκτοτε, οι άδειες που εκδίδει το Ισραήλ έχουν αποκατασταθεί μόνο για ένα μικρό κλάσμα αυτών.

Ακόμη και πριν ανακοινωθούν τα τελευταία αυτά μέτρα απαγόρευσης εισόδου και εξόδου για τους εργαζομένους, ο στρατός είχε αποκλείσει την πόλη, περιορίζοντας αυστηρά τις μετακινήσεις των 200.000 κατοίκων της.