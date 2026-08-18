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Τρία σπίτια στο χωριό παραμένουν υπό πολιορκία για πάνω από μία εβδομάδα, με τους κατοίκους να στερούνται νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ κατήγγειλε την εν λόγω πολιορκία ως πράξη τρομοκρατίας, ενώ ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομους τους οικισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δυνάμεις στην περιοχή, ισχυριζόμενος ότι προσπαθεί να περιορίσει τη δράση των εποίκων και να διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων.

Ο Ρίντι κατάφερε να εισέλθει στην οικία του συνοδευόμενος από στρατιωτικό όχημα, όπου τον ανέμεναν ο αδελφός του και ο ανιψιός του.

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Παρακολουθούσε από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, μέσω κάμερας ασφαλείας, καθώς Ισραηλινοί έποικοι κύκλωναν το σπίτι του στη Δυτική Όχθη, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να χάσει για πάντα την οικία του εν μέσω των αυξανόμενων κατασχέσεων παλαιστινιακών περιουσιών από το Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη.

Ο Λουί Ρίντι, Παλαιστίνιος-Αμερικανός που ζει στο Τολέδο του Οχάιο, είναι ιδιοκτήτης ενός από τα τρία σπίτια που τελούν υπό πολιορκία από Ισραηλινούς εποίκους εδώ και πάνω από μία εβδομάδα στο χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης — μια υπόθεση που έχει προκαλέσει την καταδίκη των ΗΠΑ.

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Αφού παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις από τις ΗΠΑ επί επτά άυπνες νύχτες, ο 46χρονος —ο οποίος μεγάλωσε στην Κούσρα πριν μεταναστεύσει— αποφάσισε να επιβιβαστεί σε πτήση από το Ντιτρόιτ με προορισμό τη Μέση Ανατολή, ώστε να επισκεφθεί το σπίτι του τη Δευτέρα.

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«Δεν μπορώ να αφήσω τους εποίκους να κλέψουν το σπίτι μου μπροστά στα μάτια μου», δήλωσε στο Reuters κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Το Reuters κατέγραψε το ταξίδι του Ρίντι από το αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ έως το σπίτι του, στα περίχωρα της Κούσρα, ενός μικροσκοπικού χωριού σε περιοχή της Δυτικής Όχθης που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων από εποίκους και κατασχέσεων γης.

Καθώς ο Ρίντι ανηφόριζε τον ελικοειδή, πετρώδη δρόμο προς το σπίτι του —το οποίο είναι χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου— διακρίνονταν στο βάθος αρκετοί έποικοι να κινούνται στην περιοχή, ενώ ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν περιπολίες.

Συνοδευόμενος από αρκετούς δημοσιογράφους, ο Ρίντι περίμενε σε απόσταση 100 μέτρων από την είσοδο του σπιτιού του για περίπου μισή ώρα, προτού ένα στρατιωτικό όχημα συνοδεύσει την ομάδα μέσα από τη μεγάλη τσιμεντένια πύλη της ιδιοκτησίας.

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Ο Ρίντι είχε ξεκινήσει την κατασκευή του σπιτιού πριν από τρία χρόνια, σε γη που ανήκε στους παππούδες του και την οποία καλλιεργούσε η οικογένειά του επί γενιές.

Όπως δήλωσε, επιθυμούσε οι κόρες του να έχουν ένα σπίτι στην Κούσρα, ώστε να μπορούν να διατηρούν τον δεσμό με τις ρίζες τους.

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Μπήκε στο σπίτι γύρω στις 7 το απόγευμα, την ώρα που το ηλιοβασίλεμα έριχνε μια μωβ λάμψη στον ορίζοντα.

Ο Ρίντι ανέβηκε στην ταράτσα και ύψωσε μια αμερικανική σημαία.

Ο Ρίντι δήλωσε ότι το σπίτι του βρίσκεται σε περιοχή την οποία οι ισραηλινο-παλαιστινιακές ειρηνευτικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990 έθεσαν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

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«Οι έποικοι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ», είπε.

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Ο αδελφός του Ρίντι, ο Κουσάι, και ένας ανιψιός του παραμένουν στο σπίτι για να το προστατεύσουν, στερούμενοι τρεχούμενου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος αφού οι έποικοι διέκοψαν τις παροχές, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής.

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Οι έποικοι ενθαρρύνονται από τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης

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Η βία από Εβραίους εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παρουσιάζει έξαρση, με ορισμένους εξ αυτών να ενθαρρύνονται από την κυβέρνηση του δεξιού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στη μαζική επέκταση των οικισμών στην περιοχή.

Όργανα του ΟΗΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου που διέπει τις στρατιωτικές κατοχές. Το Ισραήλ απορρίπτει αυτή τη θέση, θεωρώντας την περιοχή ως αμφισβητούμενη και όχι ως κατεχόμενη.

Ο ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι περίπου 15 Παλαιστίνιοι —ανάμεσά τους δύο παιδιά και τα δύο άτομα που βρίσκονται στο σπίτι του Ρίντι— έχουν εγκλωβιστεί από εποίκους μέσα σε σπίτια στην Κούσρα, χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη δράση των εποίκων και να διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων. Ωστόσο, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη της πολιορκίας, οι έποικοι παρέμεναν απ’ έξω και οι οικογένειες εξακολουθούσαν να φοβούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε τώρα στο σπίτι του, ο Ρίντι είπε: «να καθίσω με τον αδελφό μου, να τα πούμε και να δω πώς είναι».