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Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι το σχέδιο E1 απειλεί τη λύση δύο κρατών και ζητούν την επιβολή κυρώσεων σε οργανισμούς που στηρίζουν τους εποικισμούς.

Οι αξιωματούχοι προτείνουν τον περιορισμό του εμπορίου με τους εποικισμούς και την αναστολή των σχετικών εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Η έκκληση υπογραμμίζει την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή στάση και λήψη αποφάσεων κατά την προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

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Περισσότεροι από 500 πρώην Ευρωπαίοι υπουργοί, πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι απευθύνουν έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα μέτρα σχετικά με τους ισραηλινούς εποικισμούς που θα μπορούσε να οδηγήσει στην διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης. Η σχετική ανακοίνωση υπογράφεται, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, από την Ανδρούλλα Καμιναρά.

Μεταξύ των προσώπων που συνυπογράφουν την ανακοίνωση βρίσκονται πέντε πρώην πρωθυπουργοί από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Γαλλία, οι Massimo D’Alema, Yves Leterme, Stefan Löfven, Dominique de Villepin και Alain Juppé, καθώς και ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Σίγκμαρ Γκάμπριελ.

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Οι υπογράφοντες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επικείμενη ανάθεση από την ισραηλινή κυβέρνηση των κατασκευαστικών έργων που αφορούν την πρώτη φάση του εποικιστικού σχεδίου E1. Όπως επισημαίνουν, η υλοποίησή του θα μπορούσε να οδηγήσει στη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης και να καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην επιβολή κυρώσεων σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών που, όπως αναφέρουν, στηρίζουν το E1 και άλλους παράνομους εποικισμούς. Παράλληλα, ζητούν την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων που θα εμποδίζουν το εμπόριο της ΕΕ με τους συγκεκριμένους εποικισμούς.

Οι Ευρωπαίοι πρώην αξιωματούχοι καλούν ακόμη την ΕΕ να επαναφέρει στο προσκήνιο τις προτάσεις που παραμένουν εδώ και χρόνια ανενεργές και αφορούν την αναστολή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως απαιτείται λήψη αποφάσεων κατά την προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου.

Έκκληση για ενιαία ευρωπαϊκή στάση

Στην ανακοίνωσή τους, οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών πρέπει να κινηθούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο.

Ταυτόχρονα, ζητούν να ξεπεραστούν οι εσωτερικές διαφωνίες στους κόλπους της Ένωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις θέσεις που έχουν διατυπώσει η Γερμανία, η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, έχουν μέχρι σήμερα λειτουργήσει ως εμπόδιο στην υιοθέτηση κοινών μέτρων.

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Η παρέμβαση των περισσότερων από 500 πρώην αξιωματούχων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στη Γάζα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από απώλειες αμάχων και ιδιαίτερα δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες. Όπως σημειώνουν, η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ανεπαρκής, ενώ η διαδικασία ανοικοδόμησης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Την ίδια ώρα, στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κλιμάκωση της βίας από εποίκους, οι καταλήψεις και προσαρτήσεις γης, αλλά και ο εκτοπισμός Παλαιστινίων.

«Τώρα είναι, ασφαλώς, η στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση», καταλήγει η δήλωση.

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