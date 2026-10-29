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Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, το αραβικό κόμμα Ra’am κερδίζει μία επιπλέον έδρα, ενώ η Κοινή Λίστα υποχωρεί στις 11 έδρες.

Οι διπλοί φάκελοι αφορούν ψηφοφόρους που δεν βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους, όπως στρατιώτες και έφεδροι, και ενσωματώνονται στο τελικό εθνικό αποτέλεσμα επηρεάζοντας την κατανομή των εδρών.

Η διαδικασία της καταμέτρησης παραμένει σε εξέλιξη, με τα μέχρι τώρα δεδομένα να μην ανατρέπουν ουσιαστικά την ισορροπία δυνάμεων εντός του ισραηλινού κοινοβουλίου.

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Η καταμέτρηση των ψήφων από τους «διπλούς φακέλους» στο Ισραήλ έχει ολοκληρωθεί, την ίδια στιγμή που κανένα μπλοκ, ούτε του Νετανιάχου, ούτε του Άιζενκοτ δεν έχει κατοχυρώσει μέχρι στιγμής τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για να φτάσει στην πλειοψηφία που χρειάζεται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το αραβικό κόμμα Ra’am κερδίζει μία επιπλέον έδρα φτάνοντας τις οκτώ, εις βάρος της Κοινής Λίστας (Joint List), η οποία υποχωρεί στις 11, όπως μεταδίδει το Times of Israel.

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Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί 392.234 «διπλοί φάκελοι, από έναν εκτιμώμενο συνολικό όγκο 430.000 έως 480.000». Το μπλοκ του Νετανιάχου παραμένει στις 53 έδρες και του Άιζενκοτ στις 48, την ίδια στιγμή που οι Άραβες αναμένονται να εκπροσωπηθούν στην Κνεσέτ με 19 έδρες, ένα ιστορικό υψηλό.

Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα των «διπλών φακέλων». Τα αποτέλεσματά τους προσμετρώνονται στο τελικό και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ανακοινωθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό αποτέλεσμα. Δεν δίνουν έδρες «απευθείας», αλλά αναπροσαρμόζουν τα τελικά ποσοστά όλων των κομμάτων.

Τι είναι οι «διπλοί φάκελοι»

Με το σύστημα των «διπλών φακέλων» ψηφίζουν οι στρατιωτές και οι έφεδροι, δηλαδή όσοι υπηρετούν στα μέτωπα της Γάζας, του Λιβάνου, στη Δυτική Όχθη, όσοι βρίσκονται στη φυλακή, στα νοσοκομεία, ενώ το δικαίωμα αυτό έχουν και αστυνομικοί, εκτοπισμένοι πολίτες και Ισραηλινοί που υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Δηλαδή, πρόκειται για κατηγορίες πολιτών που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και εκλογικό κέντρο που τους αντιστοιχεί. Για αυτόν τον λόγο, ψηφίζουν σε κινητά εκλογικά κέντρα, δίνοντας τη δυνατότητα στους στρατιώτες που υπηρετούν σε εμπόλεμες ζώνες να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ονομάζεται «διπλοί φάκελοι», γιατί οι ψηφοφόροι τοποθετούν το ψηφοδέλτιό του σε έναν ανώνυμο εσωτερικό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται μέσα σε δεύτερο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητάς του.

Οι ψήφοι αυτοί δίνουν περίπου 15 έδρες στην Κνεσέτ, αν και οι έδρες αυτές δεν κατανέμονται ξεχωριστά. Αντίθετα, προστίθενται στο συνολικό εθνικό αποτέλεσμα, ενδεχόμενο που μπορεί να μεταβάλει την κατανομή των εδρών μεταξύ των κομμάτων.

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Συνήθως, οι ψήφοι αυτοί τείνουν να ενισχύουν τα σιωνιστικά κόμματα, καθώς οι στρατιωτικοί αποτελούν σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με ανάλυση του ynetnewscom.

Πώς ψηφίζουν συνήθως οι στρατιώτες

Οι στρατιώτες δεν ψηφίζουν κόμματα Υπερορθοδόξων και Αράβων. Είναι αναμενόμενο οι στρατιωτικοί να μην φηφίζουν Υπερορθόδοξους, δεδομένου ότι οι τελευταίοι εναντιώνονται στην στράτευση. Επιπλέον, οι δύο αυτές ομάδες εκπροσωπούνται λιγότερο στο στράτευμα.

Το αποτέλεσμα από την καταμέτρηση των «διπλών φακέλων» είναι συνήθως περιορισμένο, βέβαια όμως μπορεί να δώσει ή να «πάρει» μία ή δύο έδρες από διάφορα κόμματα, χωρίς να αποτελεί ουσιαστική αλλαγή της ισορροπίας ισχύος μέσα στο Ισραηλινό κοινοβούλιο.

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Ωστόσο, επειδή η καταμέτρηση είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε σαφή συμπεράσματα και καλύτερο να διατηρούμε μία συγκρατημένη άποψη για τις εξελίξεις στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ψήφοι των «διπλών φακέλων» έδωσαν μία παραπάνω έδρα στο κόμμα Ra’am γιατί οι ψήφοι τους προστίθενται στο συνολικό εθνικό άθροισμα και αναμένεται ένα τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, η άνοδος μίας έδρας είναι προβλέψιμη, λόγω της αυξημένης προσέλευσης των Αράβων στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Με πληροφορίες από Times of Israel, JNS, Ynet News

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