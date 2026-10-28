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ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 28 Οκτωβρίου (Reuters) – Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο αντίπαλός του Γκάντι Άιζενκοτ προέβαλαν αντικρουόμενες αξιώσεις για την ηγεσία του Ισραήλ μετά τις εκλογές της Τρίτης.

Ο Νετανιάχου ζήτησε τον σχηματισμό δεξιάς κυβέρνησης, ενώ ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τον επί μακρόν ηγέτη του Ισραήλ – παρόλο που, σύμφωνα με τα exit polls, τα στρατόπεδά τους βρίσκονται σε αδιέξοδο.

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Αν και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα συνιστούν πλήγμα για τον Νετανιάχου και τον εθνικιστικό-θρησκευτικό συνασπισμό του, το αδιέξοδο ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ του, επιτρέποντας στον 77χρονο πολιτικό να παραμείνει στη θέση του ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των πιθανώς παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ή ακόμα και μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών.