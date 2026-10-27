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Η μεγάλη προσέλευση προκάλεσε καθυστερήσεις στα εκλογικά τμήματα, αναγκάζοντας τις αρχές να παρατείνουν τη διαδικασία πέραν του επίσημου ωραρίου για όσους βρίσκονται ήδη σε αναμονή.

Η αυξημένη συμμετοχή ενδέχεται να μεταθέσει χρονικά τη μετάδοση των exit polls, ενώ θεωρείται καθοριστική για την υπέρβαση του εκλογικού ορίου του 3,25% από τα μικρότερα κόμματα.

Οι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ ανάμεσα σε 36 κόμματα, με την τελική έκβαση να κρίνεται από τις μετεκλογικές συνεργασίες των δύο μεγάλων πολιτικών μπλοκ.

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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρίσκεται η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο Ισραήλ. Η αυξημένη προσέλευση έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε άτυπη παράταση της ψηφοφορίας και να μεταθέσει χρονικά τη μετάδοση των exit polls.

Περισσότεροι από 7,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες, οι οποίες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί, προκειμένου να εκλέξουν τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ, έως τις 14:00, τοπική ώρα, η συμμετοχή σε ολόκληρη τη χώρα είχε φτάσει το 44,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών για τη συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, όταν η συμμετοχή την ίδια ώρα ανερχόταν στο 38,9%.

Μέχρι το μεσημέρι, περίπου 2,39 εκατομμύρια πολίτες είχαν ήδη ψηφίσει. «Έχουμε καταρρίψει όλα τα ρεκόρ που καταγράφει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει σημειωθεί τέτοια συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο από το 1973», δήλωσε ο Ντιν Λίβνε, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο επιχειρησιακό κέντρο της Κνεσέτ.

Παράταση της ψηφοφορίας και πιθανή αναβολή των exit polls

Η μαζική προσέλευση των πολιτών έχει δημιουργήσει προβλήματα στη ροή της εκλογικής διαδικασίας, με αρκετά εκλογικά κέντρα να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως διευκρίνισε ο Λίβνε, παρότι το επίσημο ωράριο προβλέπει ότι οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00, η ψηφοφορία θα συνεχιστεί στα εκλογικά τμήματα όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες σε αναμονή.

«Σε πολλά εκλογικά τμήματα σχηματίζονται ουρές. Όταν η συμμετοχή είναι τόσο υψηλή, οι ουρές είναι αναπόφευκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καθησύχασε τους ψηφοφόρους, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι όσοι θα έχουν φτάσει εγκαίρως στα εκλογικά τμήματα θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Δεσμευόμαστε ότι όλοι θα ψηφίσουν. Εάν στις 22:00 υπάρχουν ακόμη ουρές, τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι να ψηφίσουν όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε.

Η παράταση της ψηφοφορίας ενδέχεται, ωστόσο, να επηρεάσει τον χρόνο ανακοίνωσης των exit polls. Σύμφωνα με τους Times of Israel, η δημοσίευσή τους μπορεί να καθυστερήσει, καθώς παραδοσιακά μεταδίδονται αμέσως μετά την επίσημη ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

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Η σύγκριση με το 1973 και τα κόμματα που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη κυβέρνηση

Η αυξημένη συμμετοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πολιτική έκβαση των εκλογών. Ο Μίτσελ Μπάρακ, δημοσκόπος και πρώην συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Al Jazeera, υπογράμμισε τη σημασία της μαζικής προσέλευσης, εκτιμώντας ότι το ποσοστό συμμετοχής ενδέχεται να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του 1973.

Τότε, το Ισραήλ βρισκόταν επίσης στη δίνη ενός μεγάλου πολέμου, του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ. «Πιθανότατα θα ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 1973, όταν το Ισραήλ βρισκόταν επίσης εμπλεκόμενο σε έναν τεράστιο πόλεμο. Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα», ανέφερε ο Μπάρακ.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η υψηλή συμμετοχή αναμένεται να ευνοήσει τα μεγαλύτερα κόμματα, καθώς και εκείνα που βρίσκονται ήδη στην κυβέρνηση. Η εξήγηση συνδέεται με το εκλογικό σύστημα και το όριο εισόδου στην Κνεσέτ, το οποίο παραμένει στο 3,25%. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ψηφοφόρων, τόσο μεγαλώνει και ο απόλυτος αριθμός των ψήφων που απαιτούνται για την υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου, γεγονός που δυσχεραίνει την εκλογή μικρότερων κομμάτων.

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Ο Μπάρακ σημείωσε ότι πολλοί από τους πολίτες με τους οποίους συνομιλεί αναφέρονται κυρίως σε δύο ζητήματα: την ασφάλεια και την αλλαγή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, λειτουργώντας ως «ρυθμιστές» των μετεκλογικών εξελίξεων. Πρόκειται για το Amcha Yisrael, του δεξιού πρώην στρατηγού Όφερ Γουίντερ, και το HaMiluimnikim, γνωστό ως κόμμα των εφέδρων.

Και τα δύο κόμματα έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να δηλώσουν με ποιον κυβερνητικό συνασπισμό θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές, διατηρώντας ανοιχτές όλες τις επιλογές.

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36 κόμματα διεκδικούν τις 120 έδρες της Κνεσέτ

Στις εκλογές συμμετέχουν συνολικά 36 κόμματα, ενώ οι δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι από 11 έως 13 σχηματισμοί ενδέχεται να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό του 3,25% για να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ. Το πρώτο έχει επικεφαλής το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ το δεύτερο συσπειρώνεται γύρω από το Γιασάρ, τον νέο κεντρώο πολιτικό σχηματισμό του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ.

Στο ευρύτερο και πολιτικά ανομοιογενές μπλοκ που συνδέεται με το Γιασάρ συμμετέχουν:

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Οι Δημοκράτες, οι οποίοι αποτελούν τους διαδόχους του Εργατικού Κόμματος, με επικεφαλής τον πρώην υπαρχηγό του στρατού Γιαΐρ Γκολάν.

Το Γιζραέλ Μπεϊτενού, του πρώην υπουργού Οικονομικών Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος ανήκει στον ακροδεξιό πολιτικό χώρο.

Η συμμαχία Μαζί, του επίσης συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, στην οποία προσχώρησε και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ.

Στην αντίθετη πλευρά, στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό το Λικούντ συμμετέχουν τα ακροδεξιά υπερορθόδοξα κόμματα Ενωμένη Εβραϊκή Τορά και Σας, καθώς και το κοσμικό εθνικιστικό, αλλά εξίσου ακραίο κόμμα Εβραϊκή Ισχύς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

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Παρά τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις και τη δυναμική των μεγάλων παρατάξεων, η τελική έκβαση αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δύναμη που θα συγκεντρώσουν τα μικρότερα κόμματα. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των ψηφοφόρων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

Η Κνεσέτ αποτελείται από 120 έδρες, οι οποίες κατανέμονται μέσω συστήματος αναλογικής εκπροσώπησης. Κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 61 έδρες. Για τον λόγο αυτό, η διακυβέρνηση της χώρας βασίζεται πάντοτε σε συνεργασίες μεταξύ κομμάτων.

Μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ισραήλ καλεί το κόμμα που διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Η διαδικασία αυτή καθιστά καθοριστικές τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων, ιδιαίτερα όταν κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

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Πότε αναμένονται τα exit polls και τα αποτελέσματα

Με βάση τον συνήθη εκλογικό προγραμματισμό, τα exit polls μεταδίδονται στις 22:00, ώρα Ισραήλ, η οποία είναι ίδια με την ώρα Ελλάδας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πρώτες ενδείξεις από την καταμέτρηση των ψήφων εμφανίζονται συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά. Η τελική κατανομή των εδρών μπορεί να κριθεί από την εκλογική επίδοση δύο μικρότερων κομμάτων, τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3,25% των ψήφων για να εισέλθουν στην Κνεσέτ.

Επομένως, τόσο η υψηλή συμμετοχή όσο και η επίδοση των μικρότερων πολιτικών σχηματισμών αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών, αλλά και στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της νέας ισραηλινής κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από BBC, Al Jazeera

Πηγή φωτογραφιών: Reuters