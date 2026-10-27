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Η εκλογική αναμέτρηση αποτελεί κρίσιμο τεστ για την πολιτική επιβίωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Γκάντι Άιζενκοτ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πολωμένο σκηνικό όπου κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την αυτοδυναμία.

Οι πολίτες ψηφίζουν με κύρια κριτήρια την απόδοση ευθυνών για τις αποτυχίες ασφαλείας, το ζήτημα της στράτευσης των υπερορθόδοξων και το αυξημένο κόστος ζωής.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται στις 4 Νοεμβρίου, ενώ ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί ψηφοφόροι, σε μια εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη των 120 μελών της 26ης Κνεσέτ (Κοινοβούλιο). Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η ψηφοφορία θεωρείται ιστορική και υπαρξιακή για το μέλλον του Ισραήλ, καθώς διεξάγεται με φόντο τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή και το εκρηκτικό κλίμα με το Ιράν.

Το Κεντρικό Διακύβευμα

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Οι εκλογές έχουν λάβει τον χαρακτήρα «δημοψηφίσματος» για την πολιτική επιβίωση και την πολεμική στρατηγική του 77χρονου πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ηγέτης του δεξιού κόμματος Λικούντ, διεκδικεί την ανανέωση της θητείας του προτάσσοντας ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ενώ οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί το αίσθημα του φόβου για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα.

Απέναντί του βρίσκεται ένα κατακερματισμένο αλλά δυναμικό μπλοκ της αντιπολίτευσης. Κεντρικός αντίπαλος του Νετανιάχου σε αυτές τις κάλπες αναδεικνύεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού (IDF), ο οποίος ηγείται του κεντρώου κόμματος Yashar (Ευθύς).

Τι Δείχνουν οι Τελευταίες Δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων προεκλογικών μετρήσεων, το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά πολωμένο και αμφίρροπο:

•⁠ ⁠Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα ως μεμονωμένη πολιτική δύναμη.

•⁠ ⁠Κανένα από τα δύο μεγάλα μπλοκ (ούτε η κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου με τα υπερορθόδοξα και ακροδεξιά κόμματα, ούτε η αντιπολίτευση) δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών που απαιτείται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

•⁠ ⁠Η παράταξη Together (Μαζί) του Ναφτάλι Μπένετ, καθώς και οι Αραβικές λίστες (όπως η Joint List), αναμένεται να διαδραματίσουν ρυθμιστικό ρόλο την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Τα Κρίσιμα Ζητήματα της Κάλπης

1.⁠ ⁠Απόδοση Ευθυνών για την 7η Οκτωβρίου: Μεγάλο μέρος των πολιτών ζητά τη σύσταση επίσημης εξεταστικής επιτροπής για τις αποτυχίες ασφαλείας που οδήγησαν στην πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς.

2.⁠ ⁠Στρατιωτική Θητεία των Υπερορθόδοξων (Haredi): Η συζήτηση για την κατάργηση των απαλλαγών από την υποχρεωτική στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων έχει διχάσει βαθιά την κοινωνία.

3.⁠ ⁠Οικονομία και Κόστος Ζωής: Οι πολυετείς πολεμικές επιχειρήσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, αυξάνοντας δραματικά το κόστος διαβίωσης.

Η Εκλογική Διαδικασία και τα Επόμενα Βήματα

Οι περισσότερες κάλπες στο Ισραήλ άνοιξαν στις 07:00 και αναμένεται να κλείσουν στις 22:00. Για να εισέλθει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο, πρέπει να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 3,25%.

Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα (exit polls) θα γίνουν γνωστά αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, ωστόσο τα επίσημα και τελικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν στις 4 Νοεμβρίου 2026. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που θεωρεί ότι μπορεί να συγκεντρώσει τη στήριξη 61 βουλευτών, ξεκινώντας έναν μακρύ γύρο σκληρών πολιτικών διαπραγματεύσεων.