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Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από αναφορές για παρατυπίες, παρά την παρουσία παρατηρητών στα εκλογικά τμήματα και την αυξημένη επιτήρηση της εκλογικής διαδικασίας.

Στη Βουλγαρία, η εν ενεργεία πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του Αντρέι Γκιούροφ, οδηγώντας την αναμέτρηση σε δεύτερο γύρο.

Ο υποψήφιος του εθνικιστικού κόμματος Αναγέννηση κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ η προεκλογική ατζέντα επικεντρώθηκε κυρίως στον πόλεμο της Ουκρανίας.

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Μετά από 14 χρόνια στην εξουσία της Σερβίας, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχτηκε την ήττα του στις πρόωρες εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν ως νικητή την αντιπολιτευόμενη “Φοιτητική Λίστα”.

«Στις βουλευτικές εκλογές τόσο το κυβερνών “Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα” όσο και η αντιπολιτευόμενη “Φοιτητική Λίστα” κατάφεραν να κινητοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τους υποστηρικτές τους. Ήδη από το πρωί της Κυριακής των εκλογών διαφαινόταν ασυνήθιστα υψηλή συμμετοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έως τις 18:00, δύο ώρες πριν από το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, είχε ψηφίσει σχεδόν το 65% των εκλογέων – περισσότεροι από ποτέ άλλοτε ως τη συγκεκριμένη ώρα σε εκλογική αναμέτρηση στη Σερβία μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Ήδη το απόγευμα η tagesschau επεσήμαινε και εκείνη πως οι εικόνες έξω από τα εκλογικά τμήματα στο κέντρο του Βελιγραδίου, «όπου συναντούσε κανείς κυρίως ψηφοφόρους του φοιτητικού ψηφοδελτίου», ενίσχυαν την εντύπωση πως η αυξημένη συμμετοχή «οφειλόταν ιδίως στο πόσο μεγάλη ήταν κινητοποίηση του κόσμου από το φοιτητικό κίνημα».

Όπως προσθέτει ακόμα το γερμανικό μέσο, «σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Σερβία διατυπώνονταν πάντοτε σοβαρές καταγγελίες για χειραγώγηση και νοθεία. Αυτή τη φορά επετράπη στους φοιτητές να στείλουν παρατηρητές σε κάθε εκλογικό τμήμα και επομένως η διαδικασία παρακολουθούνταν πιο προσεκτικά» – αν και υπήρξαν και πάλι αρκετές αναφορές για παρατυπίες.

«Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ινστιτούτο παρακολούθησης εκλογών CRTA, έως το μεσημέρι είχαν αναφερθεί περιστατικά φωτογράφισης ψηφοδελτίων», μία πρακτική που υιοθετείται από δημοσίους υπαλλήλους που εξαναγκάζονται να ψηφίσουν Βούτσιτς και φωτογραφίζουν το ψηφοδέλτιό τους, προκειμένου να μπορούν να το αποδείξουν». Σύμφωνα δε με τη FAZ, «διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε “βαθύτατα ανήσυχος για τις αναφορές περί βίαιων περιστατικών σε σειρά εκλογικών τμημάτων”».

Βουλγαρία: Οριακή νίκη της φιλορωσικής Γιότοβα

Όσον αφορά τις εκλογές στη Βουλγαρία, «οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν ότι η εν ενεργεία πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα διατηρεί οριακό προβάδισμα», γράφει σχετικώς η Tagesspiegel.

Βάσει των exit polls «η υποψήφια ενδέχεται να συγκεντρώσει λίγο περισσότερο από το 35% των ψήφων», ποσοστό που συνεπάγεται πως η αναμέτρηση θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή. «Ο βασικός της αντίπαλος, Αντρέι Γκιούροφ, ακολουθεί δεύτερος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με λίγο περισσότερο από 32%». Επισημαίνεται δε πως «οι δημοσκόποι είχαν προβλέψει αρκετά ευρύτερη διαφορά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας».

Αξίζει να αναφερθεί ακόμα πως ο υποψήφιος του εθνικιστικού φιλορωσικού κόμματος «Αναγέννηση», το οποίο «ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με την AfD στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φαίνεται να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με περίπου 13%».

Αναφερόμενο στην πολιτική ατζέντα των εκλογών, το n-tv τονίζει πως «η Γιότοβα είχε αναδείξει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε ένα από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής της εκστρατείας». Πάντως, παρ’ ότι «τον Ιούνιο η κυβέρνηση Ράντεφ σταμάτησε τις παραδόσεις όπλων από τα αποθέματα του βουλγαρικού στρατού προς την Ουκρανία και αργότερα αποσύρθηκε από τη διεθνή “Συμμαχία των Προθύμων”, η βουλγαρική αμυντική βιομηχανία συνεχίζει να προμηθεύει όπλα στο Κίεβο. Επιπλέον, η Γιότοβα δεν αμφισβητεί ούτε τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ ούτε την ένταξή της στο ΝΑΤΟ».

Πηγή: dw.com