Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων, ανακοινώνοντας πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με το Reuters.

Η ανακοίνωση του Βούτσιτς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο, έρχεται μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που συμμετέχουν κυρίως φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα. Καταλύτης υπήρξε το θανατηφόρο δυστύχημα σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Advertisement

Advertisement

Reuters

Διαδηλωτές, αντιπολίτευση και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η καταστροφή στον σιδηροδρομικό σταθμό ήταν ένδειξη ευρύτερης κακοδιαχείρισης κατασκευαστικών έργων από την κυβέρνηση και διαφθοράς. «Να πέσει η κυβέρνηση του Βούτσιτς» ήταν το κεντρικό τους αίτημα.

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στο Βελιγράδι.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027. Ο Βούτσιτς δήλωσε επίσης ότι θα βοηθήσει το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του να κερδίσει τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, που αρχικά είχαν οριστεί για το 2027. Δεν διευκρίνισε πότε θα παραιτηθεί ούτε πότε θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για πρόωρες βουλευτικές εκλογές.