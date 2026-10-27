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Η ίδια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει δικό του ήθος και δεν πρόκειται να ακολουθήσει ανάλογες πρακτικές υποβάθμισης του δημόσιου διαλόγου.

Αναφερόμενη στα κοινωνικά ζητήματα, η κυρία Γιαννακοπούλου επισήμανε ότι οι νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν στάσιμους μισθούς, υψηλά ενοίκια και θεσμικές δυσλειτουργίες.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως κεντρικό στόχο την κατάληψη της πρώτης θέσης στις εκλογές, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η προεκλογική της στρατηγική βασίζεται στην άμεση επαφή με τους πολίτες στις γειτονιές και στη λογοδοσία.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επικουρικό ρόλο, καθώς η ουσιαστική πολιτική απαιτεί προσωπική επικοινωνία και διαρκή παρουσία στους χώρους εργασίας.

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Λίγα 24ωρα μετά την επίθεση που δέχθηκε on air από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, η βουλευτής στον Β2΄ Δυτικό Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, ήρθε στο στούντιο της HuffPost στο Μαρούσι για να απαντήσει σε ερωτήσεις του Αντώνη Φουρλή. Η πρώτη ερώτηση ήταν «απλή και αναπόφευκτη»: υπάρχει κάποια προσωπική ή πολιτική κόντρα πίσω από όσα είδε ο κόσμος στις οθόνες του όταν η ίδια δάκρυσε από την φόρτιση που της προκάλεσαν προσωπικά σχόλια από μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη;

«Ο κύριος Λαζαρίδης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικού Πολιτισμού»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι κάθετη: «Δεν έχω καμία προσωπική κόντρα με τον κύριο Λαζαρίδη», τονίζει, και πρόσθεσε ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ούτε πολιτική κόντρα. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο». Χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «μια ακραία τοξικότητα» και «μια επίθεση άνευ προηγουμένου» που, όπως είπε, ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικού Πολιτισμού. Το ΠΑΣΟΚ, δηλώνει, δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον δρόμο που ακολουθούν κάποιοι άλλοι, γιατί «εμείς έχουμε και ένα άλλο ήθος και έναν άλλο τρόπο στην πολιτική μας πορεία».

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Η συζήτηση περνά στην συνέχεια στην προεκλογική περίοδο και στον κίνδυνο να ανέβουν περαιτέρω οι τόνοι. Η Γιαννακοπούλου δεν αρνείνται ότι η αντιπαράθεση θα σκληρύνει, κάνει όμως μια ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στη σκληρή προγραμματική σύγκρουση και στον «απόλυτο υποβιβασμό του διαλόγου». Αναγνώρισε ότι οι επιθέσεις απέναντι σε γυναίκες στην πολιτική αποτελούν πραγματικότητα, επιμένει όμως ότι το ζήτημα είναι ευρύτερο: «Χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένα όριο και ένα επίπεδο στον πολιτικό διάλογο. Αλλιώς τι θα κάνουμε, θα σκοτωθούμε;». Με έξι μήνες μπροστά μέχρι τις κάλπες, δηλώνει πως δυσκολεύεται να φανταστεί μια τέτοια διαδρομή με αυτό το επίπεδο αντιπαράθεσης.

«Οι νέοι πήραν τη ζωή τους στα χέρια τους στις κάλπες»

Η συνέντευξη στρέφεται στις κινητοποιήσεις των νέων που διατρέχουν την Ευρώπη, από τη Γαλλία, με σκηνές που έφτασαν μέχρι το χάος, ως την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διακρίνει ένα κοινό νήμα: «την αίσθηση των νέων ανθρώπων ότι οδηγούνται σε ένα μέλλον που θα είναι χειρότερο από αυτό που είχαν οι γονείς τους». Μισθοί που μένουν στάσιμοι, ενοίκια που ανεβαίνουν, διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες και θεσμοί που δεν λειτουργούν όπως οφείλουν, με πρώτη τη Δικαιοσύνη, συνθέτουν, κατά την ίδια, το πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Ως παράδειγμα του πώς η δυσαρέσκεια μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική αλλαγή, ανέφερε τη Σερβία, όπου το φοιτητικό κίνημα πέτυχε τελικά μία εκλογική νίκη: «Οι νέοι άνθρωποι πήραν τη ζωή τους στα χέρια τους. Στις κάλπες». Το χαρακτηρίζει «ένα πολύ θετικό μήνυμα», σημειώνοντας ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία να φέρει αλλαγές που κανείς δεν φανταζόταν.

«Δεν έχουμε πήχη στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε στόχο»

Για τον εκλογικό στόχο της ΝΔ και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως πήχη το 25%, η απάντησή της είναι επικριτική. Μίλησε για έναν πρωθυπουργό που προεδρεύει σε μια κυβέρνηση «σε κάθοδο, για να μην πω ελεύθερη πτώση» και προσπαθεί να παραμείνει «γαντζωμένος στην εξουσία». Το ΠΑΣΟΚ, λέει, δεν έχει πήχη αλλά στόχο: «Εμείς δεν έχουμε πήχη, εμείς έχουμε στόχο», και αυτός είναι η πρώτη θέση και η πρώτη διερευνητική εντολή, ώστε οποιαδήποτε συζήτηση για κυβέρνηση να γίνει πάνω στο δικό μας κυβερνητικό σχέδιο. Επαναλαμβάνει ότι η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ αποκλείεται, με απόφαση ψηφισμένη ομόφωνα στο συνέδριο του κόμματος.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τη διαφορετική στάση που φαίνεται να κρατά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη ΝΔ, η Νάντια Γιαννακοπούλου υπενθυμίζει, ότι στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν πει πως δεν είναι καν όμοροι χώροι, ότι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει αλλάξει στάση κατ’ επανάληψη και ότι «τίποτα δεν γίνεται έξω από την ψήφο του ελληνικού λαού». Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προγραμματικών συγκλίσεων, πάντα με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Το βιντεάκι δεν είναι το ατού του πολιτικού»

Η συνέντευξη κλείνει στο πεδίο που η ίδια θεωρεί κρίσιμο: την προεκλογική εκστρατεία. «Δεν έχω σταματήσει ποτέ», απάντησε στον Αντώνη Φουρλή, εξηγώντας ότι δουλεύει από την επομένη των εκλογών. Σε μια περίοδο που πολλοί συνάδελφοί της επενδύουν στο Instagram και στο TikTok, η ίδια αναγνωρίζει τη χρησιμότητά τους, αλλά τα θεωρεί «επικουρικά»: «Το βιντεάκι δεν είναι το ατού του πολιτικού», τονίζει. Η ίδια επιμένει στον «άμεσο διάλογο» και στην «άμεση λογοδοσία», και λέει ότι «λιώνει παπούτσια» στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, γιατί αυτό, όπως υποστηρίζει, είναι «το αλάθητο» που «πάντα κερδίζει».