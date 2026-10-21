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Γιαννακοπούλου επικοινώνησε μαζί του για πληροφορίες σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για χυδαία προσωπική επίθεση και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του συναδέλφου της.

Γιαννακοπούλου να εμφανίζεται συγκινημένη και να καταγγέλλει τον πολιτικό αντίπαλό της για ψευδολογία και τραμπουκισμό.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη και επιρρίπτοντας ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα μετά από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Αφορμή ήταν ο ισχυρισμός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για συνομιλία τους στη Βουλή, τον οποίο εκείνη διέψευσε κατηγορηματικά, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Λίγο πριν από το τέλος, έκανε λόγο για «προσωπική χυδαία επίθεση» και επανέλαβε ότι «όλα έχουν ένα όριο».

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Η τηλεοπτική παρουσία της στο «Καλημέρα Ελλάδα» ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να δυσκολεύεται να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έκρινε ότι η αντιπαράθεση είχε μετατραπεί σε προσωπική υπόθεση.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Λαζαρίδης είπε προς την κυρία Γιαννακοπούλου «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε». «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες» αντέδρασε άμεσα η κυρία Γιαννακοπούλου, με τον βουλευτή της ΝΔ να λέει «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα» ενώ ακολούθησε ο ακόλουθος διάλογος:

Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε.

Λαζαρίδης: Καθόλου, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε.

Γιαννακοπούλου: Όταν ο Λαζαρίδης ξεμένει από πολιτικά επιχειρήματα…

Λαζαρίδης: Θα συμβεί αυτό που είπα, είναι χυδαιότητα η πολιτική εκτίμηση;

Γιαννακοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμός. Όταν απευθύνεστε με αλαζονεία και προδικάζετε την ψήφο του λαού, σας αφήνω στη χυδαιότητά σας.

Λαζαρίδης: Το να κάνει κανείς μια εκτίμηση δεν είναι κάτι.

Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε, είναι χυδαιότητα, να ανακαλέσετε.

Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ όπως και κάνω την εκτίμηση ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα τελείωσε. Οι εκλογές είναι ζαριά και Τσίπρα και για Ανδρουλάκη.

Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.

Λαζαρίδης: Με 31,5% στην Αττική θα είναι πρώτο κόμμα; Είναι σοβαρή πολιτική εκτίμηση αυτή;

Γιαννακοπούλου: Όταν λέτε απαράδεκτα πράγματα θα σας διακόπτω, υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα.

Λαζαρίδης: Ούτε τραμπούκισα, ούτε χυδαιολόγησα, και θυμηθείτε τη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών.

Γιαννακοπούλου: Έχουμε εκλεγμένο αρχηγό και το να λέτε όσα λέτε δείχνει την ένδεια των πολιτικών σας επιχειρημάτων.

Ακολούθησε δεύτερος γύρος με ακόμα πιο υψηλούς τόνους με αφορμή την αναφορά της Νάντιας Γιαννακόπουλου ότι «η δεύτερη 4ετια της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακούγοντας τη φράση αυτή ο κ. Λαζαρίδης απάντησε «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Στο σημείο εκείνο ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε «θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα» προκαλώντας την έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου και τον ακόλουθο διάλογο:



Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα.

Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ!

Γιαννακοπούλου: Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα.

Λαζαρίδης: Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.

Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε

Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.

Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.

Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.

Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.

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Η έντονη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την Νάντια Γιαννακοπούλου βουρκωμένη να λέει «έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανό

ΠΑΣΟΚ: Να τον χαίρεται η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση στη Νάντια Γιαννακοπούλου και τα ψεύδη του



Μετά τον τηλεοπτικό καβγά των δύο βουλευτών, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και «χυδαία επίθεση» του Μακάριου Λαζαρίδη σε βάρος της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

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Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.

Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.

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Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.

Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.

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