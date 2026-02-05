Ένα ακόμη επεισόδιο σκληρής αντιπαράθεσης εντός της Ολομέλειας μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έφερε το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο.

Την σπίθα «άναψε» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης όταν κάλεσε την αντιπολίτευση να δώσει απάντηση στο «αν είναι με τους δολιοφθορείς διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο».

Τα όσα υποστήριξε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πυροδότησαν την έντονη αντίδραση από τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

«Είστε χυδαίος. Χυδαίος. Είσαι τσιράκι του Μητσοτάκη. Τσιράκι» είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας με τον Μακάριο Λαζαρίδη, εκτός μικροφώνου, να του ανταπαντά «ντροπή. Ντροπή σας».

Σε υψηλούς τόνους ο Αλέξανδρος Καζαμίας τον κατηγόρησε πως «λέτε ανοησίες. Δεν ντρέπεσαι τσιράκι να μιλάς έτσι; Κουνάτε τα φρύδια, γιατί δεν έχετε τι να πείτε. Είστε χυδαίος, το ξέρουμε, αλλά δε χρειάζεται να το αποδεικνύετε συνέχεια».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή, κάλεσε τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να τον «προστατεύσει» από τις συνεχείς διακοπές του Μακάριου Λαζαριδη αλλά και να απομακρύνει από την αίθουσα τον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στην περίπτωση που συνεχίσει εκείνος να τον διακόπτει.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής τους κάλεσε να ρίξουν τους τόνους, λέγοντας, παράλληλα, πως θα διαγραφούν από τα πρακτικά οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί.

Είχε προηγηθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, οποίος κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη για παραποίηση της αλήθειας. «Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα του κ. Λαζαρίδη. Εμείς τιμούμε και με το παραπάνω τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Εμείς δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας κι αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους» τόνισε.

«Φτιάχνετε μια κοινωνία μίσους» υπογράμμισε από την πλευρά της η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, απευθυνόμενη στον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.

