Η Πέτη Πέρκα είναι από τα πρόσωπα που δεν διστάζουν να πάνε κόντρα στο ρεύμα.

Το έδειξε και πρόσφατα, όχι μία αλλά περισσότερες φορές: Όταν επιβιβάστηκε στο σκάφος «Oxygen» για να ταξιδέψει μαζί με ακτιβιστές στη Γάζα και να καταλήξει προσωρινά κρατούμενη από τις ισραηλινές αρχές, όταν συγκρούστηκε με τον Κώστα Κυρανάκη στη Βουλή με τον υφυπουργό Μεταφορών να της ζητάει τελικά συγνώμη (η ίδια λέει, ότι ο κύριος Κυρανάκης το έκανε και ζήτησε να περάσει στα πρακτικά η συγνώμη, ώστε να μην έχει «επιπτώσεις»), αλλά το δείχνει και τώρα με τις απαντήσεις που δίνει στον σύμβουλο έκδοσης της HuffPost Τέρενς Κουίκ και στον Αντώνη Φουρλή.

Δεν μασάει τα λόγια της, όταν παραδέχεται ότι η Αριστερά και το κόμμα όπου η ίδια συμμετέχε, δεν διάγουν τις καλύτερες εποχές τους. Ωστόσο, η Πέτη Πέρκα απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια συνεργασιών με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ότι έχει ήδη επιλέξει μία πιο ριζοσπαστική στάση: «Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να μπούμε ή να μην μπούμε στη Βουλή. Πραγματικά δεν είναι εύκολο…Γενικώς η αριστερά όμως, πρέπει να πούμε ότι σε όλο τον κόσμο δεν πάει καλά. Ετσι ανεβαίνει η ακροδεξιά, που είναι και πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Ωστόσο νομίζω ότι, αν δώσουμε το στίγμα μας εγκαίρως καθαρά, θα γίνει αντιληπτό. Εγώ να σας πω την αλήθεια νιώθω μεγαλία αμηχανία, όταν με ρωτάνε “θα πάτε στο κόμμα του κ. Τσίπρα ή θα πάτε με τον ΣΥΡΙΖΑ”; Kατευθείαν περνάει έτσι το μήνυμα ότι εδώ είναι ένα transit κόμμα. Και με τους δύο αποκλείεται για εμένα προσωπικά. Εγώ κοιτάω στα αριστερά μου».