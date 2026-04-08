Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του Βασίλη Ρίζου είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα (8/4) στον γιο της Θεανώς Φωτίου, που έφυγε αιφνιδιαστικά από την ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Ο 48χρονος έφυγε την Δευτέρα από την ζωή έπειτα από καρδιακή ανακοπή, ενώ σήμερα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο.

Advertisement

Advertisement

Η Θεανώ Φωτίου εμφανίστηκε συντετριμμένη από την απώλεια του γιο της, όπως και ο εγγονός της Δημήτρης, αλλά και η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου κ.ά.

Γιώργος Καραμέρος, Πέτρος Φιλίππου

