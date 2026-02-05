Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο Μαροκινός της τραγωδίας στην Χίο ο οποίος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου με 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Σε εξέλιξη είναι και η ΕΔΕ που διενεργεί το υπουργείο Ναυτιλίας για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του λιμενικού, με το δουλεμπορικό το οποίο σύμφωνα με το Λιμενικό, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης καθώς τέσσερις ιατροδικαστές και τρείς νεκροτόμοι βρίσκονται στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Ανάμεσα στους τραυματίες 10 παιδιά – Ερευνα για αγνοούμενους

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Στο μεταξύ τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και τα πλωτά μέσα συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος ζωής των αγνοουμένων.

Ωστόσο σοβαρά ερωτήματα εγίρουν αναφορικά με τη χρήση ή όχι της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, με πηγές του Λιμενικού να υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Διαμαρτυρία πολιτών για το ναυάγιο

Χθες το απόγευμα ομάδα πολιτών έκανε πορεία διαμαρφτυρίας στην Χίο για την ναυτική τραγωδία ανοικτά του νησιού.