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Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δύο βουλευτές αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς σχετικά με την πολιτική τους στάση και τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυρία Γιαννακοπούλου κατήγγειλε χυδαία προσωπική επίθεση και τραμπουκισμό, προαναγγέλλοντας τη δικαστική προσφυγή της κατά του συναδέλφου της.

Ο κύριος Λαζαρίδης υπερασπίστηκε αρχικά τις πολιτικές του εκτιμήσεις, αρνούμενος να ανακαλέσει, πριν προχωρήσει τελικά στη δημόσια απολογία του.

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Ο Μακάριος Λαζαρίδης απολογήθηκε δημόσια για την έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και έκανε λόγο για χυδαία προσωπική επίθεση, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του συναδέλφου της.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

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«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.

Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.

Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη. — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026

Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη».

Ο καβγάς

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Λαζαρίδης είπε προς την κυρία Γιαννακοπούλου «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε». «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες» αντέδρασε άμεσα η κυρία Γιαννακοπούλου, με τον βουλευτή της ΝΔ να λέει «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα» ενώ ακολούθησε ο ακόλουθος διάλογος:

Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε.

Λαζαρίδης: Καθόλου, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε.

Γιαννακοπούλου: Όταν ο Λαζαρίδης ξεμένει από πολιτικά επιχειρήματα…

Λαζαρίδης: Θα συμβεί αυτό που είπα, είναι χυδαιότητα η πολιτική εκτίμηση;

Γιαννακοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμός. Όταν απευθύνεστε με αλαζονεία και προδικάζετε την ψήφο του λαού, σας αφήνω στη χυδαιότητά σας.

Λαζαρίδης: Το να κάνει κανείς μια εκτίμηση δεν είναι κάτι.

Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε, είναι χυδαιότητα, να ανακαλέσετε.

Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ όπως και κάνω την εκτίμηση ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα τελείωσε. Οι εκλογές είναι ζαριά και Τσίπρα και για Ανδρουλάκη.

Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.

Λαζαρίδης: Με 31,5% στην Αττική θα είναι πρώτο κόμμα; Είναι σοβαρή πολιτική εκτίμηση αυτή;

Γιαννακοπούλου: Όταν λέτε απαράδεκτα πράγματα θα σας διακόπτω, υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα.

Λαζαρίδης: Ούτε τραμπούκισα, ούτε χυδαιολόγησα, και θυμηθείτε τη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών.

Γιαννακοπούλου: Έχουμε εκλεγμένο αρχηγό και το να λέτε όσα λέτε δείχνει την ένδεια των πολιτικών σας επιχειρημάτων.

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Ακολούθησε δεύτερος γύρος με ακόμα πιο υψηλούς τόνους με αφορμή την αναφορά της Νάντιας Γιαννακόπουλου ότι «η δεύτερη 4ετια της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακούγοντας τη φράση αυτή ο κ. Λαζαρίδης απάντησε «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Στο σημείο εκείνο ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε «θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα» προκαλώντας την έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου και τον ακόλουθο διάλογο:



Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα.

Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ!

Γιαννακοπούλου: Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα.

Λαζαρίδης: Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.

Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε

Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.

Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.

Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.

Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.

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