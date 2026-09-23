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Παρά τις διαφοροποιήσεις και τις απουσίες αρκετών κυβερνητικών βουλευτών κατά την ψηφοφορία, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε τελικά τα αιτήματα άρσης ασυλίας των δύο στελεχών.

Οι εμπλεκόμενοι βουλευτές απέρριψαν τις κατηγορίες περί ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και απάτης, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη και προσπάθεια σπίλωσης.

Αντιθέτως, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες που αφορούσαν μηνύσεις αστυνομικού και δικαστικού λειτουργού.

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«Χτυπητές» ήταν οι διαφοροποιήσεις των βουλευτών της ΝΔ στην ονομαστική ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και αυτό καθώς αν και η αρχική εισήγηση του «γαλάζιου» στρατοπέδου στην επιτροπή Δεοντολογίας ήταν για καταψήφιση των δυο αιτημάτων άρσης ασυλίας σήμερα οι βουλευτές της ΝΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκαν πως είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτό συνέβη καθώς κατεγράφη «μουρμούρα» βουλευτών της ΝΔ πως φαίνεται να τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την κοινοβουλευτική προστασία στελεχών της πλειοψηφίας όταν στο φόντο υπάρχει η πρόσφατη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, το κλίμα που επικρατεί μέσα στις «γραμμές» της «γαλάζιας» κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτύπωσε – με απουσίες και «παρών» με νόημα – η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Σε κάθε περίπτωση, παρά τις «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής είπε «όχι» στην άρση της βουλευτικής ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη εν μέσω αντεγκλήσεων ανάμεσα στη ΝΔ και την αντιπολίτευση που κατήγγειλε νέα «γαλάζια» απόπειρα «συγκάλυψης».

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«Γαλάζιες» διαφοροποιήσεις

Ο Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας της ΝΔ δήλωσε «παρών» στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη – αξιοσημείωτο καθώς εκλέγεται στον ίδιο νομό και αποτελεί εσωκομματικό αντίπαλο του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν ψήφισαν στις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους στα «γαλάζια» έδρανα Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ έλαβαν κανονικά μέρος στην ψηφοφορία για τα υπόλοιπα αιτήματα άρσης ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Την ίδια στιγμή, οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης επέλεξαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Ο Γιάννης Λοβέρδος, από την πλευρά του – όπως όλα δείχνουν εκ παραδρομής – ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά καταψήφισε το αίτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ ψήφισε να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από τη μήνυση του αστυνομικού, αλλά να μην αρθεί η ασυλία της για τη μήνυση Σεβαστίδη.

Σημειώνεται πως το εισαγγελικό αίτημα που αφορούσε τον Λευτέρη Αυγενάκη υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασσελάκη για υποβολής ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Με γραπτή του δήλωση του ο Λευτέρης Αυγενάκης κάνει λόγο για «απολύτως αβάσιμους» ισχυρισμούς, τονίζοντας πως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. «Δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη», υποστηρίζει ο βουλευτής της ΝΔ λέγοντας πως «οι θεσμικές διαδικασίες που υπηρετούν τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή δεν μπορούν να μετατρέπονται σε εργαλεία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων».

Το εισαγγελικό αίτημα που αφορούσε τον Μακάριο Λαζαρίδη αφορούσε μήνυση δικηγόρου κατά του Μακάριου Λαζαρίδη με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του, καθώς κατηγορείται για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ. Για «πολιτική δίωξη» εις βάρος του από πρώην πολιτευτή του Αρτέμη Σώρρα έκανε λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης, με υπόμνημά του στην Ολομέλεια, μέσω του οποίο τονίζει πως ουδέποτε εξαπάτησε τη δημόσια διοίκηση ούτε υπεξαίρεσε δημόσιο χρήμα. «Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει πλαστό δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει ψευδής δήλωση. Δεν υπάρχει απόκρυψη προσόντων. Δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης. Δεν υπάρχει δόλια ενέργεια», υποστηρίζει ο βουλευτής της ΝΔ διαφωνώντας με την άρση της ασυλίας του, θεωρώντας ότι υποκρύπτεται πολιτική σκοπιμότητα και πως επιχειρείται να πληγεί η πολιτική και προσωπική του υπόσταση.

Διπλή άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την ίδια ώρα «ναι» ψήφισε η Ολομέλεια στις δύο υποθέσεις που αφορούν την Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις οποίες αίρεται η ασυλία της. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δύο δικογραφίες που αφορούν στην Ζωή Κωνσταντοπούλου – τη μήνυση αστυνομικού από τη Λάρισα στο πλαίσιο της δίκης των Τεμπών και τη μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη – η Ολομέλεια ψήφισε: Για την πρώτη υπόθεση 191 υπέρ, 76 κατά και υπήρξαν και 8 «παρών», ενώ για τη δεύτερη υπόθεση 190 υπέρ, 46 κατά και υπήρξαν 39 «παρών».