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Μια αναβολή ακόμη – την τρίτη κατά σειρά – έλαβε η συζήτηση τριών αιτημάτων άρσης ασυλίας κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για όσα συνέβησαν στη Λάρισα στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών κατά δικαστικών και αστυνομικών.

Η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε την μετάθεση της συνεδρίασης για την ερχόμενη Δευτέρα καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλλε αίτημα ολιγοήμερης αναβολής της συζήτησης προκειμένου να παραστεί σήμερα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σε εκδήλωση για τα funds.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με επιστολή της προς την επιτροπή λίγη ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε την ολιγοήμερη αναβολή της, ενώ είχε ενημερώσει τηλεφωνικώς ήδη από το βράδυ της Τέταρτης για το κώλυμμα.

«Διχάστηκε» η ΝΔ

Σε αυτό το πλαίσιο, το προεδρείο της επιτροπής δεοντολογίας πρότεινε, προκειμένου – όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές – να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα εναντίον της, η συζήτηση να μετατεθεί για το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, οι βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν την πρόταση, με εξαίρεση τον ίδιο τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, αλλά και τους «γαλάζιους» Βασίλη Οικονόμου και Βαγγέλη Λιάκο. Με τους τρεις της ΝΔ που υπερψήφισαν την σχετική πρόταση συντάχθηκε και η αντιπολίτευση. Έτσι, το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αναβολή της σημερινής συζήτησης της άρσης ασυλίας της έγινε δεκτό, παρά το γεγονός της διαφωνία της πλειοψηφίας των βουλευτών της ΝΔ.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης στους διαδρόμους της Βουλής χαριτολογώντας βουλευτής της ΝΔ παρατηρούσε πως «μας διέσπασε η Ζωή», ενώ άλλος «γαλάζιος» βουλευτής σχολίαζε πως «είναι πολύ… ανεκτικός και δημοκράτης ο πρόεδρός μας», εννοώντας τον πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας, και συμπληρώνοντας έλεγε με δηκτικό τρόπο για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον λόγο που επικαλέστηκε πως «δεν είναι καν ομιλήτρια» στην εκδήλωση για τα funds.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η τρίτη, και όπως διαμηνύει το προεδρείο της επιτροπής δεοντολογίας, τελευταία αναβολή της συγκεκριμένης συνεδρίασης καθώς δύο φορές είχε ζητήσει αναβολή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και μια φορά το ίδιο το προεδρείο.

Όσον αφορά στις υπό εξέταση υποθέσεις, τα τρία αιτήματα άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορούν φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα τα γνωστά επεισόδια με τη δικαστική γραμματέα και τους αστυνομικούς, που την εγκαλούν για παράνομη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του υλικού σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.