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Η υπόθεση του Μάριου Σαλμά αφορά μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατόπιν μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση από τον επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη.

Η τελική απόφαση για τις δύο αυτές υποθέσεις ανήκει πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα ψηφίσει επί των εισηγήσεων.

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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η υπόθεση Σαλμά

Η υπόθεση αφορά μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει σε βάρος του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ καταψήφισαν την εισήγηση, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

Μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Σαλμάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι «δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής «να ψηφίσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής και τη συνείδησή τους».

Η υπόθεση Κωνσταντοπούλου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται επίσης την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο επιχειρηματίας από τον Βόλο, Αχιλλέας Νταβέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ. Από την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα καταψήφισαν την εισήγηση, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία δήλωσε «παρών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αντ’ αυτού απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, στην οποία καταγγέλλει «άκρως κακοποιητική και πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά» σε βάρος της, καλώντας παράλληλα τους βουλευτές να απέχουν από τη διαδικασία.

Στην επιστολή της υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε για τη συνεδρίαση και ότι, παρά τα σχετικά αιτήματά της από τις 9 Ιουλίου, δεν της έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά και το ηχητικό υλικό προηγούμενων συνεδριάσεων, ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά της.

Παράλληλα, αναφέρεται στα όσα εκτυλίχθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, κάνοντας λόγο για «χυδαίες και αγοραίες προσβολές» από βουλευτή της ΝΔ, ενώ επισημαίνει ότι έχει ήδη καταθέσει δύο αναφορές σε βάρος των βουλευτών Γιώργου Γεωργαντά και Κώστα Υψηλάντη, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να εξεταστούν πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση που αφορά τη δική της υπόθεση.

Τον τελευταίο λόγο για τις δύο υποθέσεις θα έχει η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει επί των εισηγήσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας.