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Η συνεδρίαση της Ολομέλειας θα διεξαχθεί κανονικά το μεσημέρι προκειμένου να συζητηθούν και να τεθούν σε ψηφοφορία τα σχετικά αιτήματα.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα προς τους βουλευτές με το οποίο ζητά ο ίδιος την άρση της ασυλίας του για να διευκολύνει τη δικαστική διερεύνηση.

Ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση Qatargate.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει την αναβολή της διαδικασίας επικαλούμενη την υποχρεωτική παρουσία της σε δικαστική δίκη.

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Η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα τόσο του Δημήτρη Αβραμόπουλου όσο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης όπου θα συζητηθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία τα αιτήματα επί των άρσεων ασυλίας που τους αφορούν. Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας θα διεξαχθεί κανονικά στις 12 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με γραπτό αίτημα της, ζήτησε να μην συζητηθεί η ασυλία της σήμερα το μεσημέρι επικαλούμενη την ανάγκη να είναι παρούσα στη δίκη Βαλυράκη.

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε ζητήσει αναβολή επισημαίνοντας ότι ήδη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις βελγικές αρχές για να παρουσιαστεί αυτοβούλως.

Η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει και τα δύο πρόσωπα για αναβολή της συνεδρίασης.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έστειλε ήδη υπόμνημα το οποίο θα διαβιβαστεί στους βουλευτές ζητώντας την άρση της ασυλίας του.

Τι αναφέρει στο υπόμνημα του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

«Έχω ήδη αποφασίσει να προσέλθω οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, προκειμένου να καταθέσω όλα τα στοιχεία που διαθέτω, να δώσω τις αναγκαίες εξηγήσεις και να συμβάλω στην πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του, κάνοντας γνωστό πως η συνάντηση έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης των νομικών εκπροσώπων του με τις αρμόδιες βελγικές αρχές.

Στο εννιασέλιδο υπόμνημα του ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της ΝΔ, παράλληλα, ζητά από την Ολομέλεια να παράσχει την κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος απαιτούμενη άδεια, «ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση και να καταστεί δυνατή η πλήρης και άμεση αποσαφήνιση της υπόθεσης».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι δεν έχει σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate, επιμένοντας πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες ούτε ενήργησε προς εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων τρίτου κράτους ή προσώπου. Σε σχέση με τη μη μετάβασή του στις Βρυξέλλες, μετά την πρόσκληση που απηύθυναν το 2025 οι βελγικές αρχές, εξηγεί πως δεν οφειλόταν σε πρόθεση φυγής, απόκρυψης ή αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά πως ακολούθησε τις συμβουλές που του έδωσαν οι δικηγόροι του.