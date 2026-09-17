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Παράλληλα, οι βουλευτές υπερψήφισαν την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη διευκόλυνση της έρευνας των βελγικών αρχών σχετικά με το Qatargate.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι αποφεύγει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσής της.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αποφύγουν τον εκφυλισμό του κοινοβουλευτικού διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

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Την έγκριση της έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ψηφοφορία, για την άρση ασυλίας τόσο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, όσο και του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας των βελγικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση Qatargate.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπερψήφισαν 175 βουλευτές, ενώ 90 βουλευτές καταψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία που αφορούσε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο 264 βουλευτές υπερψήφισαν το αίτημα άρσης της ασυλίας του, δεδομένου και του δικού του σχετικού αιτήματος περί άρσης της ασυλίας του, ενώ δυο βουλευτές, οι ανεξάρτητοι Παύλος Σαράκης και Αθηνά Λινού, δήλωσαν «παρών».

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Επίθεση Ζωής στο ΠΑΣΟΚ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε, εντέλει, στη συζήτηση στην Ολομέλεια, επιτέθηκε με σφοδρότητα στη ΝΔ, ενώ έβαλε στο στόχαστρο της και το ΠΑΣΟΚ για τη μη στήριξη του στο αίτημα που είχε διατυπώσει νωρίτερα το πρωί για αναβολή της σημερινής συζήτησης για την άρση ασυλίας της επικαλούμενη την ανάγκη να είναι παρούσα στη δίκη Βαλυράκη. Ένα αίτημα που απέρριψε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

«Λυπάμαι για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ζήτησα να μη γίνει η διαδικασία για να παραστώ στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη. Και τώρα υποχρεώθηκα να μην παρίσταμαι στη δίκη. Υπήρξε βουλευτής του κόμματός σας και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Δεν σεβαστήκατε ούτε αυτό. Συμπράξατε με την κυβέρνηση για να τορπιλίσετε τη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη με φθηνό τρόπο» ήταν οι κατηγορίες που εκτόξευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενη στην υπόθεση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ψευδομήνυση της πλάκας», υποστηρίζοντας πως «προσπαθούν να μου κλείσουν το στόμα με φθηνές μεθόδους. Δεν θα περάσουν οι μεθοδεύσεις του παρακράτους, η Δημοκρατία θα νικήσει».

Σύγκρουση Ζωής με Καιρίδη

Κατά την συζήτηση που αφορούσε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο και κατήγγειλε «εντυπωσιακή σιγή» από την πλευρά της ΝΔ για μια υπόθεση, όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που αφορά έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο που κατηγορείται για μείζονα ζητήματα, ενώ εξαπέλυσε κατηγορίες περί συγκάλυψης από τη ΝΔ για μια σειρά υποθέσεων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, απαντώντας σε όσα υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας για «τραγέλαφο» και την κατηγόρησε πως «κρύβεται» από τη Δικαιοσύνη, εν αντιθέσει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ζήτησε ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του.

«Μη ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι κάνετε αντιπολίτευση. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να σας βγάλω από τις ψευδαισθήσεις. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Καιρίδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά άμεσα και να φωνάζει «φτάνει με την ψυχιατρικοποίηση, φασίστας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, από την πλευρά του, κάλεσε τον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να μην μετατρέπει τη Βουλή σε «προπομπό ψυχιατρείων», ζητώντας, παράλληλα, όλοι να επιδείξουν την αρμόζουσα ευθύνη.