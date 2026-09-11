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Αντικατέστησε η ΝΔ τον Μακάριο Λαζαρίδη από εισηγητή της «γαλάζιας» πλειοψηφίας στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα της Πέμπτης, ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μέσω της οποίας στάθηκε ιδιαίτερα αιχμηρός κατά του διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μιλώντας για «έπαρση» και «αλαζονεία» καταλήγοντας: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας».

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Συγκεκριμένα, ο «γαλάζιος» βουλευτής ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων.

Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.

Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.

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Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».

Μετά την επίμαχη ανάρτηση, υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινωνία του Μακάριου Λαζαρίδη με τα αρμόδια στελέχη της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας και εντέλει, όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε από την θέση του εισηγητή.

Κατά πληροφορίες, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη που είχε οριστεί αρχικώς, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Αμυράς.

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