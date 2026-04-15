Να βάλει τέλος στο θόρυβο που έχει προκαλέσει το θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη σχετικά με τη βεβαίωση των σπουδών του επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το βράδυ της Τρίτης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Bluesky, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από το κυβερνητικό σχήμα.

«Για τον κύριο Λαζαρίδη αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Και αυτό που γνωρίζω, αυτό λέω. Από κει και πέρα… δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής… αυτό γνωρίζω, αυτό σας λέω. Άρα οφείλω να μεταφέρω την εικόνα την οποία έχω», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας ουσιαστικά και σε κόμματα της αντιπολίτευσης -κυρίως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ- που ζητούσαν επίμονα τις τελευταίες ημέρες την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξη του χθες (14/4) στο Open υποστήριξε ότι κατέχει τίτλο σπουδών και εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης. Μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε υπάρξει κάποια επίσημη κυβερνητική θέση για το ζήτημα, κάτι που οδηγούσε στην εκτίμηση ότι μπορεί και να σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αντικατάσταση του. Όμως η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη ξεκαθάρισε το τοπίο:

«Το αν, το ξαναλέω και προσέχω και κάθε μου λέξη, το αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, τι έγινε το 2007 υπηρεσιακά… Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν προσκόμισε κάποιο ψευδή τίτλο ή πλαστό ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Αυτό προκύπτει από αυτό το οποίο έδειξε σήμερα και αυτό το οποίο ήταν και στο βιογραφικό του και ότι μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με βάση ακόμα και αυτόν τον τίτλο ή χωρίς και αυτόν τον τίτλο σπουδών, θα μπορούσε δηλαδή να είναι και ως απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε μία προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους για ένα ζήτημα που ήρθε να προστεθεί στους «πονοκεφάλους» που έχει το Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο διάστημα.

«Εντάξει, την ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κύριο Λαζαρίδη, οι απόψεις του υπάρχουν, αξιολογούνται από την κοινωνία και από τους πολίτες. Να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία και ας αξιολογηθεί και ο κύριος Λαζαρίδης και όποιος άλλος είναι στο κυβερνητικό σχήμα και προφανώς και οι βουλευτές για τη δράση τους, για το έργο τους και για τη δουλειά την οποία κάνουν ή δεν κάνουν για τον κόσμο. Ας κρίνει η κοινωνία τον κύριο Λαζαρίδη και τον κάθε κύριο Λαζαρίδη», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το συγκεκριμένο θέμα πάντως μπορεί να παραμείνει στην επιφάνεια καθώς αναμένεται να τονιστεί ιδιαίτερα -ειδικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη- κατά την αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.